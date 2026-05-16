CSK के 20 साल के बल्लेबाज ने IPL में रचा इतिहास, तोड़ दिया ऋतुराज गायकवाड़ का 6 साल पुराना महारिकॉर्ड

IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 20 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हरा दिया. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 187 रन बनाए और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के सामने जीत के लिए 188 रन का टारगेट रखा. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने जवाब में 16.4 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 188 रन बनाते हुए यह मैच 7 विकेट से जीत लिया.

CSK के 20 साल के बल्लेबाज ने IPL में रचा इतिहास

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ इस मैच के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के 20 साल के बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने इतिहास रच दिया है. कार्तिक शर्मा ने अपना नाम रिकॉर्ड-बुक में दर्ज करा लिया है. कार्तिक शर्मा अब बतौर अनकैप्ड खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. 20 साल के कार्तिक शर्मा घरेलू क्रिकेट में राजस्थान के लिए खेलते हैं. कार्तिक शर्मा इस साल पहली बार IPL में खेल रहे हैं.

ऋतुराज गायकवाड़ का 6 साल पुराना महारिकॉर्ड

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में कार्तिक शर्मा ने 42 गेंदों में 71 रन बनाए. कार्तिक शर्मा ने 169.05 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 6 चौके और 5 छक्के उड़ाए. कार्तिक शर्मा ने इसी के साथ ही IPL 2026 सीजन में अपने 244 रन पूरे कर लिए हैं. कार्तिक शर्मा अब बतौर अनकैप्ड खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कार्तिक शर्मा ने इस मामले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को पीछे छोड़ दिया है.

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CSK ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा था

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए इससे पहले एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड बल्लेबाज आयुष म्हात्रे थे. आयुष म्हात्रे ने IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए 240 रन बनाए थे. वहीं, ऋतुराज गायकवाड़ ने IPL 2020 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए अनकैप्ड बल्लेबाज के तौर पर 204 रन बनाए थे. कार्तिक शर्मा ने इस तरह ऋतुराज गायकवाड़ का 6 साल पुराना महारिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. कार्तिक शर्मा को IPL 2026 की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. एक IPL सीजन में किसी अनकैप्ड खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के नाम है. IPL के 2023 सीजन में, यशस्वी जायसवाल ने संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स के लिए 14 मैच खेले और 625 रन बनाए.