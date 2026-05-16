Advertisement
trendingNow13218638
Hindi Newsक्रिकेटCSK के 20 साल के बल्लेबाज ने IPL में रचा इतिहास, तोड़ दिया ऋतुराज गायकवाड़ का 6 साल पुराना महारिकॉर्ड

CSK के 20 साल के बल्लेबाज ने IPL में रचा इतिहास, तोड़ दिया ऋतुराज गायकवाड़ का 6 साल पुराना महारिकॉर्ड

IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 20 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हरा दिया. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 187 रन बनाए और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के सामने जीत के लिए 188 रन का टारगेट रखा. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने जवाब में 16.4 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 188 रन बनाते हुए यह मैच 7 विकेट से जीत लिया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 16, 2026, 06:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CSK के 20 साल के बल्लेबाज ने IPL में रचा इतिहास, तोड़ दिया ऋतुराज गायकवाड़ का 6 साल पुराना महारिकॉर्ड

IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 20 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हरा दिया. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 187 रन बनाए और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के सामने जीत के लिए 188 रन का टारगेट रखा. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने जवाब में 16.4 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 188 रन बनाते हुए यह मैच 7 विकेट से जीत लिया.

CSK के 20 साल के बल्लेबाज ने IPL में रचा इतिहास

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ इस मैच के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के 20 साल के बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने इतिहास रच दिया है. कार्तिक शर्मा ने अपना नाम रिकॉर्ड-बुक में दर्ज करा लिया है. कार्तिक शर्मा अब बतौर अनकैप्ड खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. 20 साल के कार्तिक शर्मा घरेलू क्रिकेट में राजस्थान के लिए खेलते हैं. कार्तिक शर्मा इस साल पहली बार IPL में खेल रहे हैं.

ऋतुराज गायकवाड़ का 6 साल पुराना महारिकॉर्ड

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में कार्तिक शर्मा ने 42 गेंदों में 71 रन बनाए. कार्तिक शर्मा ने 169.05 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 6 चौके और 5 छक्के उड़ाए. कार्तिक शर्मा ने इसी के साथ ही IPL 2026 सीजन में अपने 244 रन पूरे कर लिए हैं. कार्तिक शर्मा अब बतौर अनकैप्ड खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कार्तिक शर्मा ने इस मामले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को पीछे छोड़ दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

CSK ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा था

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए इससे पहले एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड बल्लेबाज आयुष म्हात्रे थे. आयुष म्हात्रे ने IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए 240 रन बनाए थे. वहीं, ऋतुराज गायकवाड़ ने IPL 2020 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए अनकैप्ड बल्लेबाज के तौर पर 204 रन बनाए थे. कार्तिक शर्मा ने इस तरह ऋतुराज गायकवाड़ का 6 साल पुराना महारिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. कार्तिक शर्मा को IPL 2026 की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. एक IPL सीजन में किसी अनकैप्ड खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के नाम है. IPL के 2023 सीजन में, यशस्वी जायसवाल ने संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स के लिए 14 मैच खेले और 625 रन बनाए.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

गर्मी में राहत नहीं आफत बना तरबूज...कई शहरों में गई जान, कहीं पर बिगड़ी तबीयत
Death Due to Watermelon
गर्मी में राहत नहीं आफत बना तरबूज...कई शहरों में गई जान, कहीं पर बिगड़ी तबीयत
एक ही रूट पर किराया 8 हजार से 18000! एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर SC ने जताई चिंता
Indian Airlines
एक ही रूट पर किराया 8 हजार से 18000! एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर SC ने जताई चिंता
महाराष्ट्र: महंगे इलाज से नाराज मरीज ने अस्पताल में रखा 'बम', ATS ने किया गिरफ्तार
mumbai
महाराष्ट्र: महंगे इलाज से नाराज मरीज ने अस्पताल में रखा 'बम', ATS ने किया गिरफ्तार
साइबर अपराधियों से लड़ेगा CBI का 'ABHAY', ये योद्धा अब आपको बचाएगा डिजिटल अरेस्ट होने
digital arrest
साइबर अपराधियों से लड़ेगा CBI का 'ABHAY', ये योद्धा अब आपको बचाएगा डिजिटल अरेस्ट होने
'12th Fail' फेम IPS मनोज शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी, संभालेंगे मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर
manoj sharma
'12th Fail' फेम IPS मनोज शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी, संभालेंगे मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर
उम्मीद है... असदुद्दीन ओवैसी ने धार भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले पर कह दी बड़ी बात
Owaisi
उम्मीद है... असदुद्दीन ओवैसी ने धार भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले पर कह दी बड़ी बात
पंजाब में मान सरकार की शिक्षा क्रांति का दिखा असर, 416 स्कूलों ने दिया 100% रिजल्ट
Punjab
पंजाब में मान सरकार की शिक्षा क्रांति का दिखा असर, 416 स्कूलों ने दिया 100% रिजल्ट
'फोन रख दें, वरना बंदूक...', दिल्ली में पत्रकार पर क्यों भड़के लावरोव; Video Viral
Sergei Lavrov
'फोन रख दें, वरना बंदूक...', दिल्ली में पत्रकार पर क्यों भड़के लावरोव; Video Viral
100 करोड़ दो वरना... नितिन गडकरी को धमकाने वाले दोषी करार, अब जेल में कटेगी जिंदगी
Nitin Gadkari
100 करोड़ दो वरना... नितिन गडकरी को धमकाने वाले दोषी करार, अब जेल में कटेगी जिंदगी
हैदराबाद-जयपुर स्पेशल ट्रेन में अचानक लगी आग, कोच हुआ जलकर खाक
train fire
हैदराबाद-जयपुर स्पेशल ट्रेन में अचानक लगी आग, कोच हुआ जलकर खाक