टीम इंडिया के इस बल्लेबाज का करियर खत्म! BCCI ने अचानक दूध में से मक्खी की तरह निकाला बाहर, चकनाचूर की उम्मीद

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होगा. दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज 14 नवंबर से 26 नवंबर तक खेली जाएगी. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से 18 नवंबर तक कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से 26 नवंबर तक गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

टीम इंडिया के इस बल्लेबाज का करियर खत्म!

रणजी ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद करूण नायर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए नहीं चुना गया है. करूण नायर ने रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में अभी तक अपनी 4 पारियों में 73, 8, 174* और 233 रन के स्कोर बनाए हैं. बता दें कि इस साल (जून-अगस्त) इंग्लैंड दौरे पर फ्लॉप बल्लेबाजी के कारण करूण नायर को भारत की टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया. इससे पहले अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से भी करूण नायर का पत्ता काट दिया गया. BCCI ने इस तरह एक बड़ा संकेत दे दिया है कि करूण नायर का टेस्ट करियर अब खत्म हो चुका है.

इंग्लैंड दौरे पर कटाई थी नाक

इस साल (जून-अगस्त) इंग्लैंड दौरे पर करुण नायर को 8 साल बाद भारत की टेस्ट टीम में मौका मिला था, लेकिन वह इस मौके को भुना नहीं पाए. करुण नायर ने एक के बाद एक सुनहरे मौकों को बर्बाद कर दिया. इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खेली गई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में करूण नायर बुरी तरह नाकाम साबित हुए. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान करूण नायर ने 8 पारियों में 0, 20, 31, 26, 40, 14, 57 और 17 रन के स्कोर ही बनाए. भारतीय टेस्ट टीम में करुण नायर की वापसी पर भी अब सस्पेंस है.

BCCI ने इस तरह बड़ा संकेत दे दिया

अटकलें हैं कि करूण नायर ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल लिया है. करूण नायर ने भारत के लिए 10 टेस्ट मैचों में 41.35 की औसत से 579 रन बनाए, जिसमें नाबाद 303 रनों की ऐतिहासिक पारी शामिल है. करुण ने पिछले रणजी सीजन के 9 मैचों में 863 रन बनाए थे. इसी प्रदर्शन के आधार पर लगभग 8 साल बाद उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी की थी और उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए चुना गया था. बता दें कि इंग्लैंड दौरे पर करुण नायर की अचानक एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, जिसमें वह रोते हुए नजर आए थे. करुण नायर को रोता हुआ देखकर उनके बचपन के दोस्त और टीम इंडिया के साथी खिलाड़ी केएल राहुल ने उन्हें सहारा दिया था. कैमरे ने इस पूरी घटना को कैद कर लिया था.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान और विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका

टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

पहला टेस्ट मैच - 14-18 नवंबर, सुबह 9.30 बजे, कोलकाता

दूसरा टेस्ट मैच - 22-26 नवंबर, सुबह 9.30 बजे, गुवाहाटी