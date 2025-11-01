हार मानने को तैयार नहीं नायर, रणजी ट्रॉफी में ठोका लगातार दूसरा शतक, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगी वापसी?

Karun Nair: भारतीय बल्लेबाज करुण नायर हार मानने को तैयार नहीं हैं. टेस्ट टीम से ड्रॉप किए जाने के बाद अब उनका बल्ला गरज रहा है. रणजी ट्रॉफी 2025-26 में कर्नाटक के लिए खेले रहे नायर ने लगातार दूसरा शतक ठोक टीम इंडिया का दरवाजा फिर खटखटाया है. नायर की इसी साल इंग्लैंड दौरे पर 8 साल के लंबे इंतजार के बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से निराश किया. वह सिर्फ एक ही अर्धशतक ठोक पाए. नतीजन वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. अब वह घरेलू क्रिकेट में फिर रनों का अंबार लगा रहे हैं.

ठोका लगातार दूसरा शतक

करुण नायर ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में लगातार दूसरा शतक जमा दिया है. तिरुवनंतपुरम के केसीए क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे केरल के खिलाफ मुकाबले में कर्नाटक के इस बल्लेबाज ने सैकड़ा जमाया. 33 साल के नायर 161 गेंदों में 10 चौके और दो छक्के लगाते हुए सेंचुरी तक पहुंचे. यह इस सीजन उनका दूसरा शतक है. इससे पहले गोवा के खिलाफ नायर के बल्ले से नाबाद 174 रन की मैराथन पारी देखने को मिली थी, बनाए थे. उन्होंने सौराष्ट्र के खिलाफ भी अर्धशतक लगाया था.

9000 रन का आंकड़ा पार

इस शतक के साथ ही नायर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 9000 रन भी पूरे कर लिए हैं. वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले कर्नाटक के छठे बल्लेबाज बन गए. इस लिस्ट में भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के अलावा जी.आर. विश्वनाथ, बृजेश पटेल, सैयद किरमानी और रॉबिन उथप्पा शामिल हैं, जिन्होंने कर्नाटक के लिए खेलते हुए 9000 रन का आंकड़ा पार किया.

इंग्लैंड में किया निराश, टीम से हुए आउट

वीरेंद्र सहवाग के बाद भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले इस इकलौते बल्लेबाज की घरेलू क्रिकेट में उम्दा प्रदर्शन के दम पर 8 साल बाद वापसी हुई थी. उन्हें इसी साल इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में चुना गया. हालांकि, वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं रहे. पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान उन्हें चार मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें 8 पारियों में उनके बल्ले से सिर्फ 205 रन ही निकले. इस प्रदर्शन उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए टीम से बाहर कर दिया गया. सेलेक्टर्स ने उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल के साथ जाने का फैसला किया, जिन्होंने हाल ही में रेड बॉल क्रिकेट में शानदार खेल दिखाया.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगी वापसी?

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या करुण नायर साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज में वापसी कर पाएंगे? टीम से ड्रॉप होने के बाद घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म दिखाकर नाय ने यह साफ कर दिया है कि उन्होंने अभी हार नहीं मानी है. वह अभी भी टीम इंडिया में अपनी जगह देख रहे हैं. देखना दिलचस्प होगा कि क्या नायर के इस फॉर्म के बाद सेलेक्टर्स उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम में जगह देंगे? 14 नवंबर से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होगी. इसके लिए जल्द ही टीम इंडिया का ऐलान हो सकता है.