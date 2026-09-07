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करुण नायर का छलका दर्द और निकला शतक, दलीप ट्रॉफी फाइनल से नजरअंदाज, बल्ले से दिया करारा जवाब

दिलीप ट्रॉफी 2026 से लगातार दूसरी बार बाहर किए जाने पर अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर ने बेंगलुरु में शानदार शतक जड़ा. सोशल मीडिया (X) पर अपनी अनदेखी को लेकर नायर ने एक तीखा संदेश पोस्ट किया.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 07, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:21 PM IST
करुण नायर का छलका दर्द और निकला शतक, दलीप ट्रॉफी फाइनल से नजरअंदाज, बल्ले से दिया करारा जवाब
Image Credit: करुण नायर ने लोकल मैच में शतक लगाया. AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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