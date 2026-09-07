करुण नायर का छलका दर्द और निकला शतक, दलीप ट्रॉफी फाइनल से नजरअंदाज, बल्ले से दिया करारा जवाब

सेमीफाइनल मैच में करुण नायर की जगह युवा खिलाड़ी कोडीमेला हिमातेजा को टीम में शामिल किया गया था, लेकिन वह उस मैच में अपना खाता भी नहीं खोल पाए. इसके बाद उन्हें फाइनल मुकाबले की प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया गया और उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल की टीम में वापसी हुई. करुण नायर के इस शतक की बदौलत सेक्रेटरी इलेवन की टीम छत्तीसगढ़ के खिलाफ मैच के पहले दिन 90 ओवरों में 9 विकेट खोकर 277 रन बनाने में सफल रही. नायर की यह शानदार पारी उस समय आई जब दूसरी तरफ चेन्नई में साउथ जोन की टीम ईस्ट जोन के बल्लेबाजों को रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी. ईस्ट जोन के 708 रनों के विशाल स्कोर के सामने साउथ जोन के लिए यह मुकाबला बेहद कठिन होने वाला है.