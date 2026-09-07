करुण नायर का छलका दर्द और निकला शतक, दलीप ट्रॉफी फाइनल से नजरअंदाज, बल्ले से दिया करारा जवाब

अनुभवी भारतीय बल्लेबाज करुण नायर को लगातार दूसरी बार दिलीप ट्रॉफी की प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया. वह ईस्ट जोन के खिलाफ फाइनल में साउथ जोन के लिए नहीं खेल पाए. उन्होंने इसका जवाब सोमवार को बेंगलुरु में एक शानदार शतक लगाकर दिया. इसके अलावा फाइनल मैच के लिए प्लेइंग-11 में नहीं चुने जाने पर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी नाराजगी जताते हुए एक तीखा और सीधा संदेश भी पोस्ट किया.
भारत के लिए 10 टेस्ट मैच खेल चुके करुण नायर ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे डॉ. (कैप्टन) के थिमैया मेमोरियल टूर्नामेंट में शतक लगाया है. नायर ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ केएससीए सेक्रेटरी इलेवन (KSCA Secretary's XI) की तरफ से खेलते हुए 183 गेंदों में 104 रनों की बेहतरीन पारी खेली. इस जुझारू शतकीय पारी के दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का निकला.
करुण नायर का यह शतक ठीक उसी दिन आया, जब चेन्नई में चल रहे दिलीप ट्रॉफी के फाइनल मैच के लिए साउथ ज़ोन की टीम ने उन्हें एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया. इस फाइनल मुकाबले में ईस्ट ज़ोन ने पहली पारी में 708 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है, जिसमें उनके कप्तान ईशान किशन ने 270 रनों की धमाकेदार पारी खेली.
Inexplicable would be an understatement https://t.co/kPtzds8r6f
— Karun Nair (@karun126) September 7, 2026
नायर को पिछले हफ्ते नॉर्थ जोन के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मैच से भी बाहर रखा गया था. यह फैसला बेहद हैरान करने वाला था क्योंकि वह मौजूदा साउथ जोन की टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं और उन्होंने 2025-26 रणजी ट्रॉफी सीजन में कर्नाटक के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 699 रन बनाए थे. साउथ जोन के कोच विक्रम वर्मा ने करुण नायर को टीम से बाहर रखने के फैसले पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि टीम कॉम्बिनेशन के कारण ऐसा किया गया. उन्होंने बताया, "दरअसल, हम एक बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरे थे क्योंकि विपक्षी टीम के पास दो बाएं हाथ के स्पिनर थे. इसलिए हमें लगा कि मध्यक्रम में एक बाएं हाथ का बल्लेबाज होने से हमें उन पर दबाव बनाने का अच्छा मौका मिलेगा.''
विक्रम वर्मा ने आगे कहा, ''हमने वही सोचा जो टीम के लिए सबसे बेहतर हो. अब जबकि देवदत्त पडिक्कल वापस आ गए हैं, तो टीम कॉम्बिनेशन का मामला सामने आया. करुण नायर जैसे शानदार खिलाड़ी को बाहर बैठाना बेहद मुश्किल फैसला होता है, लेकिन हमारे पास यही एकमात्र कॉम्बिनेशन उपलब्ध था.''
करुण नायर रविवार शाम को ही साउथ जोन का कैंप छोड़कर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए थे. कोच वर्मा ने पहले उनकी गैरमौजूदगी की वजह निजी बताई थी. कोच ने कहा था, "वह घर पर कुछ व्यक्तिगत कारणों से वापस गए हैं. उन्होंने हमें ईमेल भेजकर पारिवारिक कारणों से यात्रा करने की अनुमति मांगी थी. हालांकि, दिलीप ट्रॉफी में लगातार मिल रही उपेक्षा के बीच नायर सीधे बेंगलुरु में सेक्रेटरी इलेवन के लिए खेलते और शतक बनाते नजर आए.
सेमीफाइनल मैच में करुण नायर की जगह युवा खिलाड़ी कोडीमेला हिमातेजा को टीम में शामिल किया गया था, लेकिन वह उस मैच में अपना खाता भी नहीं खोल पाए. इसके बाद उन्हें फाइनल मुकाबले की प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया गया और उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल की टीम में वापसी हुई. करुण नायर के इस शतक की बदौलत सेक्रेटरी इलेवन की टीम छत्तीसगढ़ के खिलाफ मैच के पहले दिन 90 ओवरों में 9 विकेट खोकर 277 रन बनाने में सफल रही. नायर की यह शानदार पारी उस समय आई जब दूसरी तरफ चेन्नई में साउथ जोन की टीम ईस्ट जोन के बल्लेबाजों को रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी. ईस्ट जोन के 708 रनों के विशाल स्कोर के सामने साउथ जोन के लिए यह मुकाबला बेहद कठिन होने वाला है.