Advertisement
trendingNow13122240
Hindi Newsक्रिकेटक्रिकेट के मैदान पर हुई शर्मसार करने वाली घटना, खिलाड़ियों के बीच बवाल, अचानक हो गई धक्का-मुक्की

क्रिकेट के मैदान पर हुई शर्मसार करने वाली घटना, खिलाड़ियों के बीच बवाल, अचानक हो गई धक्का-मुक्की

कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मुकाबला हुबली के डी.आर. बेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच के दूसरे दिन सुबह-सुबह जम्मू-कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा ने अपना आपा खो दिया और कर्नाटक के एक फील्डर को सिर से टक्कर मार दी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 25, 2026, 04:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (X - Screen Grab)
Photo Credit (X - Screen Grab)

कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मुकाबला हुबली के डी.आर. बेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच के दूसरे दिन सुबह-सुबह जम्मू-कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा ने अपना आपा खो दिया और कर्नाटक के एक फील्डर को सिर से टक्कर मार दी. इस घटना के बाद विवाद की स्थिति पैदा हो गई.

क्रिकेट के मैदान पर हुई शर्मसार करने वाली घटना

घटना जम्मू-कश्मीर की पारी के 101वें ओवर में हुई, जब डोगरा और कन्हैया वधावन बल्लेबाजी कर रहे थे. प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर डोगरा ने किनारा करके चौका मारा, जिसके बाद डोगरा और फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर खड़े फील्डर केवी अनीश के बीच कुछ कहासुनी हुई. डोगरा सीधे अनीश पर झपटे और उनको सिर से मारा. बाद में मयंक अग्रवाल ने बीच-बचाव किया.

Add Zee News as a Preferred Source

खिलाड़ियों के बीच बवाल

इसकी वजह केवी अनीश द्वारा लगातार भड़काऊ शब्दों को बताया जा रहा है. लंबे समय तक भड़काऊ शब्द सुनने के बाद डोगरा अपना आपा खो बैठे और हमलावर हो गए. बाद में अंपायरों ने बीच-बचाव किया. ओवर के बाद, डोगरा ने माफी मांगी. हालांकि, अनीश माफ करने के लिए तैयार नहीं थे. इससे पहले, पहले दिन, वैशाक विजयकुमार की एक उछलती हुई बाउंसर डोगरा के ग्लव पर लगी, जिससे उन्हें पहले दिन 48 गेंदों पर 9 रन बनाकर रिटायर हर्ट होना पड़ा था.

विजयकुमार और वधावन एक-दूसरे से टकरा गए

डोगरा और अनीश के बीच हुई घटना के बाद एक और घटना हुई. तेज गेंदबाज विजयकुमार वैशाक और वधावन एक दूसरे से टकरा गए. वधावन के सिंगल रन दौड़ने के समय यह घटना हुई. सिंगल लेने के रास्ते में उसकी बाईं कोहनी पेसर से टकरा गई. दोनों खिलाड़ी आमने-सामने आ गए. जम्मू-कश्मीर पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है और कर्नाटक को कड़ी टक्कर दे रही है.

जम्मू-कश्मीर ने 5 विकेट के नुकसान पर 464 रन बना लिए

टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करते हुए जम्मू-कश्मीर ने दूसरे दिन के 139 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 464 रन बना लिए थे. शुभम पुंडिर ने 121 रन बनाकर आउट हुए. अब्दुल समद 61 और यावर हसन 88 और कन्हैया वधावन 70 रन बनाकर आउट हुए. पारस डोगरा 65 रन बनाकर और साहिल लोतरा 25 रन बनाकर खेल रहे थे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत
Telangana Crime News
मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत
CJI की नाराजगी के बाद एक्शन, NCERT की किताब से हटाया जाएगा न्यायपालिका वाला हिस्सा
NCERT book controversial
CJI की नाराजगी के बाद एक्शन, NCERT की किताब से हटाया जाएगा न्यायपालिका वाला हिस्सा
80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना
bmc news
80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना
राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी
National News
राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
Tamil Nadu news
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नवीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नवीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
PM Modi Israel visit
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
West Bengal news
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
NCERT book
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता…लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
Tamil Nadu Assembly elections
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता…लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग