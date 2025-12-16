कश्मीर से IPL तक का सफर... 'बारामूला के डेल स्टेन' की आखिरकार चमकी किस्मत, दिल्ली कैपिटल्स ने कर दिया मालामाल

Advertisement
Who is Auqib Nabi: आईपीएल 2026 के लिए अबू धाबी में खिलाड़ियों की नीलामी में तेज गेंदबाज आकिब नबी को दिल्ली कैपिटल्स को 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा. वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे कश्मीरी खिलाड़ी बन गए हैं.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Rohit Raj|Last Updated: Dec 16, 2025, 11:36 PM IST
Who is Auqib Nabi: आईपीएल 2026 के लिए अबू धाबी में खिलाड़ियों की नीलामी में तेज गेंदबाज आकिब नबी को दिल्ली कैपिटल्स को 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा. वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे कश्मीरी खिलाड़ी बन गए हैं. 29 साल के उत्तरी कश्मीर के क्रिकेटर आकिब ने रासिख सलाम डार (6 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ा. 

बारामूला से आईपीएल तक का सफर 

इस अनकैप्ड तेज गेंदबाज की इतनी ज्यादा कीमत को उनके शानदार घरेलू प्रदर्शन का इनाम माना जा रहा है, जिसमें 2024-25 रणजी ट्रॉफी सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ के तौर पर खत्म करना भी शामिल है. बारामूला से आईपीएल तक के उनके सफर को घाटी के युवा, उभरते हुए क्रिकेटरों के लिए एक बड़ी प्रेरणा के तौर पर देखा जा रहा है. उन्हें 'बारामूला का डेल स्टेन' भी कहा जाता है.

लगातार विकेट लेकर जमाई धाक

आकिब डार भारतीय घरेलू सर्किट में जम्मू और कश्मीर का प्रतिनिधित्व करते हैं और लगातार टॉप परफॉर्मर रहे हैं. उन्हें असली पहचान 2024-25 रणजी सीजन में मिली. वह सीजन में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. उन्होंने 13.93 की औसत से 44 विकेट लिए. आकिब ने 2025 दलीप ट्रॉफी में भी इतिहास रचा. वह ईस्ट जोन के खिलाफ एक मैच में लगातार चार गेंदों पर चार विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने. इसके अलावा IPL 2026 नीलामी से पहले उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सात मैचों में 15 विकेट लिए, जिससे सबसे छोटे फॉर्मेट में अपनी बहुमुखी प्रतिभा और प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया.

स्विंग कराने में उस्ताद

नई गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाने वाले आकिब को अतीत में कई IPL नीलामी में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनके लगातार घरेलू प्रदर्शन ने आखिरकार उन्हें एक बड़ी सफलता दिलाई. 

बेस प्राइस से करीब 28 गुना ज्यादा कीमत

IPL 2026 नीलामी में उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद के साथ कड़ी बोली की लड़ाई के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने ₹8.40 करोड़ की बड़ी रकम में खरीदा, जो उनकी बेस प्राइस ₹30 लाख का लगभग 28 गुना है. यह आईपीएल में उनका डेब्यू है. उनकी नीलामी की कीमत की घोषणा के तुरंत बाद आकिब नबी के होमटाउन बारामूला में बड़े पैमाने पर और भावुक जश्न शुरू हो गया और उनके घर पर भावुक पल कैमरे में कैद हुए. उनके पैतृक घर में परिवार के सदस्य मिठाई बांटते, एक-दूसरे को गले लगाते और जीवन बदलने वाली इस डील के लिए आभार व्यक्त करते हुए प्रार्थना करते दिखे.

कश्मीर घाटी में ऐतिहासिक क्षण

पड़ोस के सैकड़ों निवासी और स्थानीय क्रिकेट समुदाय के लोग जश्न में शामिल होने के लिए इलाके में उमड़ पड़े, जिससे पूरा इलाका उत्सव का मैदान बन गया. इस घटना को कश्मीर घाटी में क्रिकेट के लिए एक "ऐतिहासिक क्षण" बताया गया है, जिसमें कई लोग नबी की सफलता को क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा और स्थानीय प्रतिभा का प्रमाण मान रहे हैं.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

IPL auction

