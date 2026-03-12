The Hundred Auction: सनराइजर्स में अबरार अहमद, हारिस रऊफ अनसोल्ड, शाहीन अफरीदी और शादाब खान का क्या हुआ?

The Hundred Auction: आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद की सिस्टर फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स ने गुरुवार (12 जनवरी) को द हंड्रेड के पहले ऑक्शन में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को साइन किया. इसके साथ ही सनराइजर्स फ्रेंचाइजी ने भारतीय टीम मालिकों के उस नियम को तोड़ दिया, जिसमें वे दुनिया भर की सबसे बड़ी टी20 लीग में किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को साइन करने से मना कर देते थे. अबरार तो बिक गए, लेकिन पाकिस्तान के तीन अन्य खिलाड़ियों को किसी ने नहीं खरीदा. तेज गेंदबाज हारिस रऊफ, स्पिनर शादाब खान और बल्लेबाज सैम अयूब को किसी ने नहीं खरीदा.

अहमद का नाम टियर 2 स्पिनर्स सेट के आखिर में ऑक्शन में आया था. सनराइजर्स ने ट्रेंट रॉकेट्स के साथ लंबी बोली लगाई और 190,000 पाउंड (लगभग 2.34 करोड़ रुपये) की बोली लगाकर खरीद लिया. ​​27 साल के अहमद एक लेग-स्पिनर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट, 28 वनडे और 52 टी20 खेले हैं. वह हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे और उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ आखिरी सुपर आठ स्टेज गेम में 3/23 का शानदार स्पेल डाला था. यह पहली बार होगा जब अहमद यूरोप में किसी टी20 लीग में खेलेंगे. उन्होंने अब तक सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और मेजर लीग क्रिकेट में ही हिस्सा लिया है. हालांकि, उन्हें खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डसे मंजूरी लेनी होगी.

काव्या मारन सनराइजर्स की सीईओ

सनराइजर्स लीड्स पूरी तरह से भारतीय मीडिया ग्रुप सन ग्रुप के मालिकाना हक में है, जिसे कलानिधि मारन और उनकी बेटी काव्या मारन चलाते हैं. काव्या फ्रेंचाइजी की सीईओ है. इस फ्रैंचाइजी को पहले नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स कहा जाता था और इस साल भारतीय कंपनी ने इसे अपने कब्जे में लिया है. द हंड्रेड में भारतीय कंपनियों के फ्रैंचाइजी पर कब्जा करने से ऐसी अफवाहें फैलीं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नीलामी में नहीं चुना जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे SA20 और आईपीएल में होता है. जहां सभी मालिकों के पास पहले से ही खेल की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली टीमें हैं.

ईसीबी और फ्रैंचाइजियों ने दिया था बयान

इस पर जवाब देते हुए इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने फ्रैंचाइजी के साथ मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें सबको शामिल करने और भेदभाव-विरोधी नीतियों का पालन करने का वादा किया गया था. ईसीबी ने एक बयान में कहा, ''इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और द हंड्रेड टीम की सभी आठ फ्रेंचाइजी ने यह पक्का करने का अपना वादा दोहराया है कि द हंड्रेड एक ऐसा कॉम्पिटिशन बना रहे जो सबको साथ लेकर चलने वाला, स्वागत करने वाला और सभी के लिए खुला हो.''

पाकिस्तानी खिलाड़ियों का क्या हुआ?

ऑक्शन में 13 खिलाड़ियों को बुलाया जाना था. 14वें शाहीन शाह अफरीदी को लंदन में ऑक्शन से 24 घंटे पहले हटा दिया गया. शाहीन ने अपना नाम ऑक्शन से पहले ही वापस ले लिया था. पहले पांच में से हारिस रऊफ, सैम अयूब और शादाब खान नहीं बिके, जबकि अबरार और एक और स्पिनर, उस्मान तारिक को खरीदार मिल गए. तारिक को बर्मिंघम फीनिक्स ने साइन किया था, जिसके मालिक वारविकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब (51%) और US इन्वेस्टमेंट फर्म नाइटहेड कैपिटल मैनेजमेंट (49%) हैं. बता दें कि 11 मार्च को महिलाओं के ऑक्शन में द हंड्रेड फ्रेंचाइजी ने किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर को नहीं चुना गया था.