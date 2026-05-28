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Hindi Newsक्रिकेटवैभव के प्रहार पर ताली... सनराइजर्स की हार पर आंसू! काव्या मारन का टूटा दिल, फिर बढ़ा एक दशक का सूखा

वैभव के प्रहार पर ताली... सनराइजर्स की हार पर आंसू! काव्या मारन का टूटा दिल, फिर बढ़ा एक दशक का सूखा

Kavya Maran clapped for Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को करारी शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड तोड़ 97 रनों और जोफ्रा आर्चर की घातक गेंदबाजी ने हैदराबाद का सपना तोड़ा. इस मैच के दौरान काव्या मारन के अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिले.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 28, 2026, 08:09 AM IST
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सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन
सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन

Kavya Maran Reaction SRH vs RR: आईपीएल 2026 में बुधवार (27 मई) के लिए किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए गम लेकर आया. 2008 की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स के हिस्से खुशी आई. उसने 2016 की विजेता सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर क्वालीफायर-2 में अपना स्थान पक्का कर लिया. सनराइजर्स के हिस्से गम आया. टीम का 10 सालों के बाद खिताब जीतने के इंतजार अब आगे बढ़ गया. इस मैच के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी पारी से सबका दिल जीत लिया. वहीं, सनराइजर्स की मालकिन काव्या मारन की अलग-अलग प्रतिक्रियाओं ने लोगों का ध्यान खींचा.

हार का सबसे गहरा दर्द शायद सनराइजर्स की मालकिन काव्या मारन ने महसूस किया. वह स्टैंड्स से अपनी टीम को धीरे-धीरे बिखरते हुए देख रही थीं. उन्होंने मैच के शुरू में वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के ताली बजाई थी. मैच के अंत में उन्हें अपनी टीम की हार के बाद रोता हुआ देखा गया.

 

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वैभव और आर्चर ने बिगाड़ा हैदराबाद का खेल

हैदराबाद के लिए यह दिन बल्ले और गेंद दोनों से बेहद निराशाजनक रहा. पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान के 15 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 29 गेंदों में 97 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर हैदराबाद का संतुलन बिगाड़ दिया. इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते समय जोफ्रा आर्चर ने घातक स्पेल डालते हुए हैदराबाद के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया और टीम का स्कोर महज 4.4 ओवरों में 57/4 कर दिया.

 

 

काव्या मारन ने भी मानी वैभव की काबिलियत

मैच के दौरान एक दिलचस्प क्षण तब आया जब सनराइजर्स की मालकिन काव्या मारन ने विपक्षी टीम के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की सराहना की. उन्होंने स्टैंड्स से शांत रहकर ताली बजाई और उस 29 गेंदों की 97 रनों की पारी का सम्मान किया, जिसने उनकी अपनी टीम को काफी नुकसान पहुंचाया था.

 

 

अंत में बेबस रह गईं हैदराबाद की मालकिन

जैसे-जैसे हैदराबाद के विकेट गिरते गए, काव्या मारन के चेहरे के हाव-भाव बदलने लगे. हर गिरते विकेट के साथ उस टीम पर दबाव बढ़ता गया जो इस सीजन अपनी निडर और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती थी. 10वें ओवर के अंत तक जब मैच पूरी तरह से हैदराबाद की पकड़ से बाहर हो गया था, काव्या केवल बेबसी से अपनी टीम के अभियान को समाप्त होते देख सकती थीं.

 

 

 

 

ये भी पढ़ें: गावस्कर का आशीर्वाद, फिर प्रचंड प्रचार, कमिंस को सदियों याद रहेंगे वैभव के ये 97 रन

काव्या को ट्रोलिंग का भी करना पड़ा सामना

हार के बाद काव्या मारन को सोशल मीडिया पर विशेष रूप से चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के प्रशंसकों द्वारा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. कई प्रशंसकों ने लीग स्टेज के उस मैच को याद दिलाया जब काव्या और ईशान किशन ने चेपॉक स्टेडियम में जीत के बाद दर्शकों की ओर 'खामोश' रहने का इशारा किया था. बुधवार की हार के बाद प्रशंसकों ने उन्हें जीत में विनम्र रहने की सलाह दी.

ये भी पढ़ें: न्यू सिक्स मशीन... वैभव के 12 छक्के देख गदगद हुए क्रिस गेल, खुद सौंप दी अपनी गद्दी

15 साल के लड़के ने खत्म किया सफर

सनराइजर्स हैदराबाद इस मैच में मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ उतरी थी क्योंकि उन्होंने इस सीजन में राजस्थान को दो बार हराया था. हालांकि, वे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर कोई दबाव नहीं बना सके, जिन्होंने कप्तान पैट कमिंस की गेंदों पर जमकर प्रहार किए. वैभव की 97 रनों की पारी (जिसमें 12 छक्के शामिल थे) की बदौलत राजस्थान ने 243 रनों का विशाल स्कोर बनाया. जवाब में हैदराबाद की टीम केवल 192 रन ही बना पाई.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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