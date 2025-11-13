काव्या मारन देंगी मोहम्मद शमी को बड़ा झटका? IPL 2026 के लिए ये है SRH का मास्टर प्लान!

IPL 2026 Retention: स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के फिलहाल अच्छे दिन नहीं चल रहे. टीम इंडिया में भी उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है और अब आईपीएल में भी शमी को बड़ा झटका लग सकता है. IPL 2025 में वो काव्या मारन की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले थे. उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. ऐसे में SRH अब अनुभवी गेंदबाज को रिलीज कर किसी युवा पेसर पर दांव लगा सकती है.

भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को आईपीएल 2026 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद से ट्रेड किया जा सकता है। पिछले साल हुए मेगा ऑक्शन में उन्हें SRH ने 10 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि, शमी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और 9 मैचों में सिर्फ 6 विकेट हासिल कर पाए और ऊपर से काफी महंगे भी साबित हुए थे.

शमी को रिलीज कर देगी SRH?

क्रिकबज के अनुसार सनराइजर्स हैदराबाद ने मोहम्मद शमी को रिलीज करने का प्लान बना लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल 2026 से पहले शमी के साथ ट्रेड डील में कई टीमें रुचि रखती हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स ऐसी दो टीमें हैं जो स्टार तेज गेंदबाज को खरीदने में रुचि दिखा रही है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शमी को नीलामी पूल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन उनके लिए एकतरफा ट्रेड डील, यानी पूरी तरह से नकद सौदा होने की संभावना है.

SRH इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज

आईपीएल 2025 का सफर पॉइंट्स टेबल पर नंबर-6 पर खत्म करने वाली SRH अगले सीजन से पहले कई खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है. इस लिस्ट में मोहम्मद शमी के अलावा अभिनव मनोहर, राहुल चाहर, एडम जम्पा, ब्रायडन कार्स, कामिन्दु मेंडिस और वियान मुल्डर का नाम शामिल है. ऐसी भी अफवाहें हैं कि SRH साउथ अफ्रीका के धाकड़ खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन को भी रिलीज कर सकती है, जिन्हें उन्होंने 23 करोड़ रुपये में खरीदा था.

