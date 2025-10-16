'वो बच्चा है, अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते...', KBC में आए 'शैतान' लड़के के सपोर्ट में उतरा ये भारतीय क्रिकेटर

इशित भट्ट, 5वीं क्लास में पढ़ना वाला एक बच्चा, जो अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में जूनियर कंटेस्टेंट बनकर आया और इसके बाद से चर्चा में है. दरअसल, इस बच्चे को सोशल मीडिया पर खूब आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है. इस बीच भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती उनके सपोर्ट में उतरे हैं.
Trending Photos
इशित भट्ट, 5वीं क्लास में पढ़ना वाला एक बच्चा, जो अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में जूनियर कंटेस्टेंट बनकर आया और इसके बाद से चर्चा में है. दरअसल, इस बच्चे को सोशल मीडिया पर खूब आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है. इसका कारण है, इशित का बिग-बी से पेश आने का तरीका. इशित ने अमिताभ से शो में जिस तरीके से बातचीत की, उसके लिए निशाना बनाया जा रहा है. इस बीच भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती उनके सपोर्ट में उतरे हैं.
सपोर्ट में उतरा ये भारतीय क्रिकेटर
वरुण चक्रवर्ती ने इशित को लेकर कहा है कि वह अभी बच्चा है, उसे बड़ा होने दो. एशिया कप 2025 की विजेता टीम इंडिया का हिस्सा रहे इस मिस्ट्री स्पिनर ने सोशल मीडिया पर बच्चे की आलोचना और उसे भला-बुरा कहने वालों पर निशाना साधा. वरुण ने एक्स पर लिखा, 'सोशल मीडिया कैसे बेमतलब की बातें करने वालों का अड्डा बन गया है, यह इसका एक उदाहरण. भगवान के लिए, वह बच्चा है. उसे बड़ा होने दो. अगर आप एक बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो सोचिए कि समाज अभी भी इस बच्चे पर टिप्पणी करने वालों जैसे कई पागलों को बर्दाश्त कर रहा है और भी बहुत कुछ.'
— Varun Chakaravarthy (@chakaravarthy29) October 15, 2025
क्यों ट्रोल हो रहा इशित?
यह मामला तब सामने आया जब शो के कुछ वीडियो क्लिप्स बहुत वायरल हुए. इन क्लिप्स में इशित होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ सवाल-जवाब के दौरान बात करते हुए दिखाई दे रहा था. इशित का व्यवहार कई लोगों को थोड़ा अड़ियल लगा. जब अमिताभ बच्चन इशित को नियम समझा रहे थे, तब बच्चे ने कहा, 'मेरे को रूल्स पता है इसलिए आप मेरेको अभी रूल्स समझाने मत बैठना.' इशित ने पूरे शो में इसी तरह के जवाब दिए. ऑप्शंस स्क्रीन पर आने का इंतजार करने से पहले ही इशित ने कहा, 'अरे ऑप्शन डालो.'
नहीं जीता एक भी रुपया
बात जब जवाब लॉक करने की पर आई, तो इशित ने कहा, 'सर एक क्या उस में चार लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो.' अपने इस व्हवहार और इन जवाबों को लेकर इशित सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए. इस मामले में इशित के माता-पिता को भी यूजर्स लपेट रहे हैं. हालांकि, इशित को एक भी रुपया जीते बिना ही लौटना पड़ा. इस बच्चे से जब वाल्मीकि रामायण से जुड़ा एक सवाल पूछा गया तो ओवरकॉन्फिडेंस में उसने गलत जवाब दे दिया.