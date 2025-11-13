Advertisement
श्री राम और हनुमान जी का भक्त है साउथ अफ्रीका का ये 'हिंदू क्रिकेटर', उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से गहरा नाता

भारत दौरे पर आई साउथ अफ्रीकी टीम का एक क्रिकेटर श्री राम और हनुमान जी का भक्त है. आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ अफ्रीका के इस क्रिकेटर का उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से गहरा नाता है. साउथ अफ्रीका का ये सबसे बड़ा मैच विनर हिंदू धर्म को मानता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 13, 2025, 01:32 PM IST
भारत दौरे पर आई साउथ अफ्रीकी टीम का एक क्रिकेटर श्री राम और हनुमान जी का भक्त है. आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ अफ्रीका के इस क्रिकेटर का उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से गहरा नाता है. साउथ अफ्रीका का ये सबसे बड़ा मैच विनर हिंदू धर्म को मानता है. बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच 2 मैचों की हाई प्रोफाइल टेस्ट सीरीज का आगाज कल यानी 14 नवंबर से कोलकाता (Kolkata) में होगा. पहला टेस्ट मैच कल सुबह 9:30 बजे से ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा.

भारत के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका के लेफ्ट आर्म स्पिनर केशव महाराज भी खेल रहे हैं. केशव महाराज ने साउथ अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 322 विकेट हासिल किए हैं. बता दें कि केशव महाराज श्री राम और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और उनका भारत से बहुत गहरा नाता है. भारतीय मूल के केशव महाराज साउथ अफ्रीका में रहते हैं और वहां की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं. केशव महाराज साउथ अफ्रीका में रहकर भी हिंदू रिति-रिवाज निभाते हैं.

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से गहरा नाता

केशव महाराज का भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से गहरा नाता है. 1874 में केशव महाराज के पूर्वज भारत से डरबन नौकरी की तलाश में पहुंचे थे और फिर वहीं बस गए. केशव महाराज के पूर्वज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के रहने वाले थे. हिंदू संस्कृति को फॉलो करने के कारण केशव महाराज सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं. केशव महाराज का जन्म 7 फरवरी 1990 को साउथ अफ्रीका में हुआ था. केशव महाराज के पिता भी साउथ अफ्रीका की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेल चुके हैं.

केशव महाराज का जबरदस्त रिकॉर्ड

केशव महाराज साउथ अफ्रीका के लिए तीनों ही फॉर्मेट में क्रिकेट खेलते हैं. केशव महाराज ने साउथ अफ्रीका के लिए अभी तक 60 टेस्ट मैचों में 212 विकेट, 54 वनडे मैचों में 72 विकेट और 39 टी20 मैचों में 38 विकेट चटकाए हैं. केशव महाराज अपनी घातक लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदों की वजह से विरोधी टीम के बल्लेबाजों के लिए काल साबित होते हैं. केशव महाराज के नाम कुल मिलाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 322 विकेट दर्ज हैं.

Keshav Maharaj

