खत्म होगा 15 साल का सूखा? 'जंग' के लिए तैयार अफ्रीकी बॉलर, टीम इंडिया को दी चेतावनी

India vs South Africa Series: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन अफ्रीकी टीम की नजर भारत में 15 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीतने पर है. दिग्गज स्पिनर केशव महाराज ने इसे लेकर टीम इंडिया को चेतावनी भी दे दी है. उनका मानना है कि अफ्रीकी टीम आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल की टीम को चुनौती देने और इस रिकॉर्ड को बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

भारत को भारत में हारने की तैयारी

सीरीज से पहले महाराज ने कहा कि टीम एक साझा लक्ष्य से प्रेरित और एकजुट है. यह लक्ष्य भारत में जीत नहीं मिलने क्रम को तोड़ना है. उन्होंने कहा, ''टीम के भीतर भारत में भारत को हराने की एक वास्तविक भूख और इच्छा है. यह शायद सबसे कठिन दौरों में से एक है, अगर हर पीढ़ी के प्रोटियाज कैलेंडर में सबसे कठिन नहीं है. हम इसे अपनी सबसे बड़ी परीक्षा और यह मापने का मौका मानते हैं कि हम कितनी दूर आ गए हैं.'' अफ्रीकी टीम को पिछली जीत भारतीय मैदानों पर 2010 में मिली थी.

उपमहाद्वीप को जीतने का लक्ष्य

बाएं हाथ के स्पिनर ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका ने उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में सफलता हासिल करना शुरू कर दिया है और खिलाड़ी इस दौरे को अपने विकास में अगले कदम के रूप में देखते हैं. उन्होंने कहा, ''हमने उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों को जीतना शुरू कर दिया है. यह एक ऐसा असाइनमेंट है जिसे हम वास्तव में लेना चाहते हैं.'' प्रोटियाज हाल के वर्षों में भारतीय धरती पर संघर्ष करते रहे हैं. टीम ने 2015 और 2019 दोनों सीरीज बिना कोई जीत दर्ज किए गंवा दी थीं.

पिच को लेकर परेशान नहीं महाराज

महाराज को उम्मीद है कि इस बार परिस्थितियां थोड़ी अधिक संतुलित होंगी. उन्होंने पहले सामना किए गए स्पिन-अनुकूल पिचों के विपरीत अच्छे और पारंपरिक टेस्ट विकेटों की उम्मीद जताई, जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए कुछ न कुछ पेश करेंगे. महाराज ने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि यह इतना स्पिन-अनुकूल होगा जितना हमने पाकिस्तान में अनुभव किया था. भारत में अब पिचें धीरे-धीरे खराब होती हैं, जैसा कि हमने वेस्टइंडीज सीरीज में देखा था. मुझे लगता है कि यह नैरेटिव बदल रहा है. टीमें प्रतिस्पर्धी विकेटों की तलाश कर रही हैं जो चार या पांच दिन तक चल सकें.''

पाकिस्तान में जीत से बढ़ा हौसला

भारत के अपने घर में दबदबे के बावजूद महाराज आशावादी बने हुए हैं. उनका मानना है कि पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका के हालिया अनुभव ने टीम में आत्मविश्वास भर दिया है, जहां उनके स्पिनरों ने शुरुआती मैच हारने के बाद सीरीज को बराबर करने में मदद की थी. उन्होंने कहा, ''हम उस सीरीज से मोमेंटम लेकर चल रहे हैं. परिस्थितियों या टॉस की परवाह किए बिना, हमने दिखाया है कि हम लड़ सकते हैं. हमारी तैयारी में वास्तविक सटीकता और उद्देश्य है. हम सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ खुद को परखने के लिए तैयार हैं.''