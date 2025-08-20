वो विदेशी क्रिकेटर जो हनुमान जी के आशीर्वाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में बना रहा महान रिकॉर्ड
वो विदेशी क्रिकेटर जो हनुमान जी के आशीर्वाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में बना रहा महान रिकॉर्ड

एक विदेशी क्रिकेटर ऐसा है जो हनुमान जी के आशीर्वाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक के बाद एक महान रिकॉर्ड्स बनाता जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका के स्टार लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज केशव महाराज ने मंगलवार 19 अगस्त को केर्न्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में 10 ओवर में 33 रन देकर 5 विकेट झटके और अपनी टीम को 98 रनों से बड़ी जीत दिला दी. केशव महाराज ने अपने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में पहली बार पांच विकेट हॉल लेने का कमाल किया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 20, 2025, 07:58 AM IST
वो विदेशी क्रिकेटर जो हनुमान जी के आशीर्वाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में बना रहा महान रिकॉर्ड

एक विदेशी क्रिकेटर ऐसा है जो हनुमान जी के आशीर्वाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक के बाद एक महान रिकॉर्ड्स बनाता जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका के स्टार लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज केशव महाराज ने मंगलवार 19 अगस्त को केर्न्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में 10 ओवर में 33 रन देकर 5 विकेट झटके और अपनी टीम को 98 रनों से बड़ी जीत दिला दी. केशव महाराज ने अपने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में पहली बार पांच विकेट हॉल लेने का कमाल किया है.

इस विदेशी क्रिकेटर पर हनुमान जी का आशीर्वाद

केशव महाराज ने इसी के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेटों का तिहरा शतक भी पूरा कर लिया. केशव महाराज ने दक्षिण अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 304 विकेट हासिल कर लिए हैं. बता दें कि केशव महाराज श्री राम और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और उनका भारत से बहुत गहरा नाता है. भारतीय मूल के केशव महाराज साउथ अफ्रीका में रहते हैं और वहां की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं. केशव महाराज साउथ अफ्रीका में रहकर भी हिंदू रिति-रिवाज निभाते हैं.

अभागे खिलाड़ियों की Playing 11, BCCI ने जिनकी फोड़ दी किस्मत, एशिया कप 2025 से काट दिया पत्ता

केशव महाराज का भारत से गहरा नाता

केशव महाराज का भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से गहरा नाता है. 1874 में केशव महाराज के पूर्वज भारत से डरबन नौकरी की तलाश में पहुंचे थे और फिर वहीं बस गए. केशव महाराज के पूर्वज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के रहने वाले थे. हिंदू संस्कृति को फॉलो करने के कारण केशव महाराज सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं. केशव महाराज का जन्म 7 फरवरी 1990 को साउथ अफ्रीका में हुआ था. केशव महाराज के पिता भी साउथ अफ्रीका की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेल चुके हैं.

27 गेंद पर 100 पूरा... उड़ाए 18 छक्के और 6 चौके, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने T20I में जड़ा सबसे तेज शतक

इंटरनेशनल क्रिकेट में 304 विकेट दर्ज

केशव महाराज ने साउथ अफ्रीका के लिए तीनों ही फॉर्मेट में क्रिकेट खेलते हैं. केशव महाराज ने साउथ अफ्रीका के लिए अभी तक 59 टेस्ट मैचों में 203 विकेट, 49 वनडे मैचों में 63 विकेट और 39 टी20 मैचों में 38 विकेट चटकाए हैं. केशव महाराज अपनी घातक लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदों की वजह से विरोधी टीम के बल्लेबाजों के लिए काल साबित होते हैं. केशव महाराज के नाम कुल मिलाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 304 विकेट दर्ज हैं.

