वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड ने खेला बड़ा दांव, केविन पीटरसन को सौंप दी ये जिम्मेदारी, दूसरी टीमें भी अपनाएगी प्लान?

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम टीमों ने मेंटर का इस्तेमाल किया है, लेकिन टी20 लीग में ये पद काफी अहम माना जाता है. खासकर आईपीएल में बड़े-बड़े दिग्गजों को ये रोल निभाते देखा गया है, जिसमें पीटरसन, राहुल द्रविड़, दिनेश कार्तिक जैसे दिग्गज शामिल हैं. क्रिकेट में मेंटर एक खास, ऊंचे स्तर के गाइड की तरह काम करता है. वो खिलाड़ियों और टीमों को सीधे मैदान पर निर्देश देने के बजाय, उनके कौशल को बेहतर बनाने, मानसिक मजबूती लाने और दबाव का सामना करने में मदद करता है. मेंटर का काम दबाव में खिलाड़ी का आत्मविश्वास बढ़ाना, खराब दौर या चोटों से निपटने में मदद करना और भावनात्मक सहारा देना होता है. मेंटर डगआउट या ट्रेनिंग सेशन में निष्पक्ष बाहरी नजरिया देने के लिए हेड कोच और कप्तानों के साथ मिलकर काम करते हैं.