वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड ने खेला बड़ा दांव, केविन पीटरसन को सौंप दी ये जिम्मेदारी, दूसरी टीमें भी अपनाएगी प्लान?

अगले साल होने वाले 50-ओवर वर्ल्ड कप को लेकर सभी टीमें अभी से प्लान बनाने में जुट गई है. 2019 की विश्व विजेता इंग्लैंड ने मेगा इवेंट से पहले बड़ा दांव खेला है. इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान केविन पीटरसन को स्पेशलिस्ट मेंटर नियुक्त किया है. पीटरसन आगामी श्रीलंका सीरीज से ये जिम्मेदारी संभालेंगे और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के विंटर टूर, अगले समर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज और 2027 ODI वर्ल्ड कप तक टीम के साथ जुड़े रहेंगे.
केविन पीटरसन, ब्रेंडन मैकुलम के कोचिंग सेटअप में शामिल होंगे, जिसमें मार्कस ट्रेस्कोथिक, टिम साउदी, सारा टेलर और जीतन पटेल भी होंगे. इससे पहले वो IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के साथ मेंटर के तौर पर काम कर चुके हैं. इसलिए उनके लिए ये रोल नया नहीं है.
ECB ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है. इंग्लैंड क्रिकेट में नई जिम्मेदारी मिलने को लेकर पीटरसन काफी उत्साहित हैं. उन्होंने कहा, ''मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मुझे दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड कप जीतने की इस टीम की यात्रा में मदद करने के लिए कहा गया है. 2014 के बाद पहली बार इंग्लैंड की जर्सी पहनना मेरे लिए बहुत सम्मान और बेहद खास पल की बात है.''
पीटरसन ने आगे कहा कि हमारे पास व्हाइट-बॉल क्रिकेट के लिए बहुत टैलेंटेड टीम है. मैं इन खिलाड़ियों के साथ मिलकर उनकी क्षमता को पूरी तरह से निखारने के लिए कड़ी मेहनत करने को लेकर बहुत उत्साहित हूं. अगले 12 महीनों तक ब्रेंडन की कोर टीम का हिस्सा बनना एक शानदार मौका है और मैं काम शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक हूं.
बड़ा सवाल ये है कि क्या इंग्लैंड के बाद बाकी बड़ी टीमें भी ये फॉर्मूला अपनाएगी? 2021 टी20 वर्ल्ड कप से पहले बीसीसीआई ने पूर्व दिग्गज कप्तान एमएस धोनी को टीम इंडिया का मेंटर नियुक्त किया था. हालांकि, ये प्लान फ्लॉप साबित हुए, क्योंकि भारतीय टीम पहले राउंड से ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई. उसके बाद से BCCI ने किसी को मेंटर नहीं नियुक्त किया है. हालांकि, 2027 वर्ल्ड कप को लेकर सोच बदल सकती है. देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड की तरह बाकी टीमें भी मेंटर नियुक्त करने का प्लान बनाती है या फिर हेड कोच पर ही भरोसा कायम रखती है.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम टीमों ने मेंटर का इस्तेमाल किया है, लेकिन टी20 लीग में ये पद काफी अहम माना जाता है. खासकर आईपीएल में बड़े-बड़े दिग्गजों को ये रोल निभाते देखा गया है, जिसमें पीटरसन, राहुल द्रविड़, दिनेश कार्तिक जैसे दिग्गज शामिल हैं. क्रिकेट में मेंटर एक खास, ऊंचे स्तर के गाइड की तरह काम करता है. वो खिलाड़ियों और टीमों को सीधे मैदान पर निर्देश देने के बजाय, उनके कौशल को बेहतर बनाने, मानसिक मजबूती लाने और दबाव का सामना करने में मदद करता है. मेंटर का काम दबाव में खिलाड़ी का आत्मविश्वास बढ़ाना, खराब दौर या चोटों से निपटने में मदद करना और भावनात्मक सहारा देना होता है. मेंटर डगआउट या ट्रेनिंग सेशन में निष्पक्ष बाहरी नजरिया देने के लिए हेड कोच और कप्तानों के साथ मिलकर काम करते हैं.