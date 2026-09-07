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वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड ने खेला बड़ा दांव, केविन पीटरसन को सौंप दी ये जिम्मेदारी, दूसरी टीमें भी अपनाएगी प्लान?

अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन को टीम का स्पेशलिस्ट मेंटर नियुक्त किया है. इससे पहले वो IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के साथ मेंटर के तौर पर काम कर चुके हैं. इसलिए उनके लिए ये रोल नया नहीं है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 07, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:44 PM IST
वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड ने खेला बड़ा दांव, केविन पीटरसन को सौंप दी ये जिम्मेदारी, दूसरी टीमें भी अपनाएगी प्लान?
Image Credit: पीटरसन बने इंग्लैंड टीम के मेंटर (AI Graphics)

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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