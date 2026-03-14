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Hindi Newsक्रिकेटIPL से 14 दिनों पहले दिल्ली कैपिटल को जोरदार झटका, इंग्लिश खिलाड़ी ने छोड़ा साथ, जानें पूरा मामला

IPL से 14 दिनों पहले दिल्ली कैपिटल को जोरदार झटका, इंग्लिश खिलाड़ी ने छोड़ा साथ, जानें पूरा मामला

 इंडियन प्रिमियर लीग (IPL) की शुरुआत होने में तकरीबन 14 दिनों का समय रह गया है. सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गई हैं. इसी बीच इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी केविन पिटरसन ने दिल्ली कैपिटल्स का दामन छोड़ने का फैसला लिया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 14, 2026, 06:59 PM IST
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आईपीएल 2026 के शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. 28 मार्च से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग का आगाज होने जा रहा है. इस बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम काफी मजबूत दिखाई दे रही है. टीम ने डेविड मिलर, आकिब नबी और बेन डकेट जैसे खिलाड़ियों को शामिल करके अपने स्क्वॉड को और मजबूत बनाया है. लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले फ्रेंचाइजी को एक बड़ा झटका लगा है. इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन ने दिल्ली कैपिटल्स के मेंटर पद से हटने का फैसला कर लिया है.

दिल्ली कैपिटल्स के साथ नहीं जुड़ेंगे पीटरसन

आईपीएल 2025 में केविन पीटरसन ने पहली बार दिल्ली कैपिटल्स के मेंटर की भूमिका निभाई थी. उनके अनुभव का असर टीम की खेल शैली में भी देखने को मिला था. हालांकि आईपीएल 2026 शुरू होने में अभी करीब दो हफ्ते बाकी हैं, लेकिन पीटरसन ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि वह इस सीजन में टीम के मेंटर के तौर पर काम नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि समय की कमी के कारण वह इस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाएंगे. साथ ही उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों को आने वाले सीजन के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

IPL 2026 में कमेंट्री करते दिखेंगे पीटरसन

केविन पीटरसन ने दिल्ली कैपिटल्स के मेंटर पद से हटने की जानकारी देने के साथ-साथ आईपीएल में अपने नए रोल का भी खुलासा किया. उन्होंने बताया कि इस सीजन वह कमेंट्री करते हुए दिखाई देंगे. पीटरसन ने आईपीएल को दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट लीग बताया और कहा कि वह इस टूर्नामेंट में कमेंट्री करने के लिए काफी उत्साहित हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह एक बार फिर आईपीएल का हिस्सा बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. नीचे आप केविन पीटरसन की सोशल मीडिया पोस्ट देख सकते हैं.

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दिल्ली कैपिटल्स IPL 2026

दिल्ली कैपिटल्स अपने आईपीएल 2026 अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ करेगी. इस सीजन का पहला मैच 28 मार्च को होगा, जिसमें गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद बेंगलुरु में आमने-सामने होंगी. दिल्ली कैपिटल्स अपना दूसरा मैच 4 अप्रैल को नई दिल्ली में मुंबई इंडियन्स के खिलाफ खेलेगी, जो इस सीजन में उनका पहला घरेलू मुकाबला होगा. इसके बाद टीम 8 अप्रैल को नई दिल्ली में गुजरात टाइटन्स से और 11 अप्रैल को अपने ही मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला करेगी.

IPL 2026 में कमेंट्री करते दिखेंगे केविन पीटरसन

केविन पीटरसन ने दिल्ली कैपिटल्स के मेंटर पद से हटने की घोषणा करने के साथ ही आईपीएल में अपनी नई जिम्मेदारी के बारे में भी बताया. उन्होंने साफ किया कि इस सीजन वह कमेंट्री बॉक्स में नजर आएंगे. पीटरसन ने आईपीएल को दुनिया की सबसे शानदार क्रिकेट लीग बताया और कहा कि वह इस टूर्नामेंट में कमेंट्री करने के लिए काफी उत्सुक हैं. उन्होंने यह भी कहा कि एक बार फिर आईपीएल से जुड़ने का मौका मिलने का वह बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. नीचे आप केविन पीटरसन की सोशल मीडिया पोस्ट देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें: कोहली-गेल भी कोसों पीछे, IPL में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, इस खिलाड़ी के नाम है रिकॉर्ड

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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