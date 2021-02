Kevin Pietersen ने Coronavirus Vaccine के लिए की भारत की तारीफ, PM Narendra Modi ने किया Reply

नई दिल्ली: भारत में बनी कोरोना वायरस वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित हो रही है. हाल में भारत सरकार ने हाल मे वैक्सीन की खेप दक्षिण अफ्रीका भेजी. इस देश से अपनी गहरी दोस्ती को एक बार फिर साबित किया है. भारत (India) के इस कदम की तारीफ पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने भी की है.

दक्षिण अफ्रीका (South Africa) को कोविड-19 वैक्सीन भेजने के बाद केविन पीटरसन ने ट्वीट करते हुए कहा, भारत की उदारता और दयालुता में हर दिन ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो रहा है. ये एक बेहद प्यारा देश है. गौरतलब है कि पीटरसन का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था. वो बाद में इंग्लैंड में बस गए.



Indian generosity and kindness grows more and more every single day. The beloved country!

केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) के ट्वीट का जवाब देते हुए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने ट्वीट किया,‘भारत के लिए आपका प्यार देखकर अच्छा लगा. हम मानते हैं कि विश्व हमारा परिवार है और हम कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई में अपनी भूमिका को निभाना चाहते हैं.’

Glad to see your affection towards India. :)

We believe that the world is our family and want to play our role in strengthening the fight against COVID-19. https://t.co/zwpB3CNxLG

— Narendra Modi (@narendramodi) February 3, 2021