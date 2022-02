केविन पीटरसन ने PM मोदी से मांगी मदद, इनकम टैक्स विभाग ने तुरंत दिया ये जवाब

नई दिल्ली: इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है. जिसके तुरंत बाद इनकम टैक्स विभाग ने पीटरसन के ट्वीट का जवाब दिया है. दरअसल केविन पीटरसन का पैन कार्ड खो गया है और उन्हें सोमवार को भारत आना है. इसके चलते ही उन्होंने भारत और पीएम मोदी से मदद मांगी है.

केविन पीटरसन ने मंगलवार को पैन कार्ड खोने के संबंध में हिन्दी और इंग्लिश दोनो भाषाओं में ट्वीट किया, 'भारत कृपया मदद करें. मेरा पैनकार्ड कहीं हो खो गया है और सोमवार को मुझे भारत आना है, लेकिन काम के लिए भौतिक कार्ड (फिजिकल कार्ड) की जरूरत है. क्या कृपया कोई ऐसे व्यक्ति के पास भेजा सकता है, जिससे मैं अपनी सहायता के लिए यथाशीघ्र संपर्क कर सकूं?'

पीटरसन ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी को भी टैग किया. केविन पीटरसन की समस्या को दूर करने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने फौरन उनके ट्वीट का रिप्लाई करते हुए पैन कार्ड वापस पाने का तरीका बताया. इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट किया, 'हम यहां आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं. यदि आपके पास अपना पैन विवरण है, तो भौतिक पैन कार्ड वापस पाने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के लिए कृपया इन लिंक पर जाएं....

INDIA PLEASE HELP

I’ve misplaced my PAN card & travelling Mon to India but need the physical card for work.

Can some PLEASE PLEASE direct me to someone who I can contact asap to help me?

