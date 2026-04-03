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Hindi Newsक्रिकेटRCB और CSK का तोड़ा दिल, IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचेंगी ये 4 टीमें, केविन पीटरसन ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

RCB और CSK का तोड़ा दिल, IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचेंगी ये 4 टीमें, केविन पीटरसन ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

IPL 2026 में अभी तक सभी टीमों ने सिर्फ एक-एक मुकाबले खेले हैं. हालांकि, इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए उन 4 टीमों का नाम बताया है, जो उनके अनुसार आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंच सकती है. पीटरसन ने डिफेंडिंग चैंपियन RCB और CSK को इस रेस से बाहर रखा है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 03, 2026, 05:42 PM IST
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पीटरसन ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी (PHOTO- X/IPLT20.COM)
पीटरसन ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी (PHOTO- X/IPLT20.COM)

IPL 2026 का अभी शुरुआती दौर है और सभी टीमों ने फिलहाल एक-एक मुकाबले खेले हैं. इस बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है. पीटरसन ने उन 4 टीमों का नाम बताया है, जो उनके अनुसार आईपीएल 2026 में प्लेऑफ तक का सफर तय कर सकती है. हैरान करने वाली बात ये है कि पीटरसन की लिस्ट में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और 5 बार की विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स का नाम शामिल नहीं है. पूर्व इंग्लिश खिलाड़ी का मानना है कि RCB की मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी और जोश हेजलवुड की फिटनेस उनके लिए सिरदर्दी बन सकती है.

बता दें कि आरसीबी ने पिछले साल 17 सालों का सूखा खत्म करते हुए पहली बार ट्रॉफी पर कब्जा किया था. दिलचस्प बात ये है कि पीटरसन खुद भी आईपीएल में  RCB की कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इस टीम को प्लेऑफ का दावेदार नहीं माना है. वहीं इस सीजन के पहले मैच में शर्मनाक हार का सामना करने वाली सीएसके भी पीटरसन की पसंद नहीं है.

पीटरसन ने इन 4 टीमों पर लगाया दांव

इंग्लैंड के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज केविन पीटरसन का मानना है कि आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स पहुंच सकती है. पीटरसन ने अपने X हैंडल पर लिखा, ''इस IPL सीजन के पहले दौर के मैच देखने के बाद मेरे अवलोकन के आधार पर, शीर्ष 4 टीमें ये हो सकती हैं: MI, DC, RR, पंजाब. चोटों आदि के कारण इसमें बदलाव आ सकता है, लेकिन फिलहाल मेरी यही राय है.''

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RCB को क्यों नहीं किया शामिल?

केविन पीटरसन के अनुसार, आरसीबी के मध्य क्रम का फॉर्म और हेजलवुड की फिटनेस ही 2025 के चैंपियन को टीम से बाहर रखने के मुख्य कारण हैं. बता दें कि हेजलवुड इस साल टीम से तो जुड़ चुके हैं, लेकिन वो अभी पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं. पहले मुकाबले में उनकी जगह न्यूजीलैंड के पेसर जैकब डफी खेले थे.

'कोई भी लक्ष्य सुरक्षित नहीं'

पूर्व इंग्लिश दिग्गज का यह भी मानना ​​है कि आरसीबी और मुंबई इंडियंस को 200 से अधिक के लक्ष्य का आसानी से पीछा करते देख इस सीजन में कोई भी लक्ष्य सुरक्षित नहीं है। उनके अनुसार, टॉस बहुत महत्वपूर्ण हो गया है. पीटरसन ने लिखा, '' इस सीजन की सबसे अजीब बात यह है कि बल्लेबाजों को यह नहीं पता कि पहली पारी में कितनी तेजी से खेलना चाहिए. अच्छा स्कोर क्या होता है? औसत के हिसाब से देखें तो क्या आप पहले बल्लेबाजी करते हुए ज्यादातर मैच जीत सकते हैं? टॉस उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी आपकी टीम.

(ये भी पढ़ें: 5 स्टार खिलाड़ी जिनसे IPL सीजन के बीच छीन ली गई कप्तानी, चौंका देगा दूसरा नाम, अगला नंबर रहाणे का?)

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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