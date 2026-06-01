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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 खत्म होते ही एक्शन में ICC, दनादन लिए 8 बड़े फैसले, इस टीम को क्यों कर दिया सस्पेंड?

IPL 2026 खत्म होते ही एक्शन में ICC, दनादन लिए 8 बड़े फैसले, इस टीम को क्यों कर दिया सस्पेंड?

ICC Meeting: आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने क्रिकेट से जुड़े कुछ अहम फैसले लिए हैं. अहमदाबाद में हुई लंबी मीटिंग  में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आईसीसी ने सदस्यता दायित्वों के "गंभीर उल्लंघन" के आरोप में क्रिकेट कनाडा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jun 01, 2026, 05:46 PM IST
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ICC ने कनाडा क्रिकेट को किया निलंबित
ICC ने कनाडा क्रिकेट को किया निलंबित

ICC Meeting: आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने क्रिकेट से जुड़े कुछ अहम फैसले लिए हैं. अहमदाबाद में हुई लंबी मीटिंग  में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आईसीसी ने सदस्यता दायित्वों के "गंभीर उल्लंघन" के आरोप में क्रिकेट कनाडा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. रविवार (31 मई) को अहमदाबाद में हुई आईसीसी बोर्ड की बैठकों में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णयों में से यह एक था.

आईसीसी ने क्रिकेट कनाडा को किया निलंबित

क्रिकेट कनाडा की सदस्यता निलंबित कर दी गई है, लेकिन आईसीसी ने कहा कि कनाडाई राष्ट्रीय टीमें आईसीसी प्रतियोगिताओं में भाग लेना जारी रखेंगी और शासी निकाय द्वारा नियंत्रित तंत्र के माध्यम से धनराशि प्राप्त करेंगी ताकि खिलाड़ियों पर प्रशासनिक मुद्दों का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े. आईसीसी ने आगे कहा कि क्रिकेट कनाडा को बहाली की शर्तों का एक सेट प्रदान किया जाएगा जिसका उद्देश्य शासन और प्रशासनिक कमियों को दूर करना है और प्रगति की निगरानी आईसीसी की सामान्यीकरण समिति द्वारा की जाएगी.

आईसीसी बोर्ड मीटिंग में मंजूर की गई अहम सिफारिशें

  • खराब रोशनी की आशंका होने पर, दोनों टीमों की सहमति से नियमित टेस्ट मैचों में गुलाबी गेंद के इस्तेमाल का ट्रायल किया जाएगा, ताकि खेल ज्यादा समय तक जारी रह सके.
  • खराब रोशनी के कारण खेल रुकने की समस्या कम करने के लिए मैच अधिकारियों और स्टेडियमों हेतु नई लाइटिंग तकनीक पर रिसर्च की जाएगी.
  • लेग साइड वाइड के ट्रायल नियम को स्थायी रूप से लागू किया जाएगा.
  • अवैध गेंदबाजी एक्शन की रिपोर्ट पर विचार करते समय मैच अधिकारियों को हॉक-आई डेटा देखने की अनुमति दी जाएगी.
  • निर्धारित ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान हेड कोच या उनके प्रतिनिधियों को टीम से बातचीत करने की अनुमति होगी.
  • टी20 इंटरनेशनल मैचों में 15 मिनट का अनिवार्य अंतराल लागू किया जाएगा और बल्लेबाजों को ब्रेक खत्म होते ही तुरंत खेलने के लिए तैयार रहना होगा.
  • MCC क्रिकेट नियमों में बाकी सभी बदलावों को भी 1 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाएगा.

    ICC ने महिला क्रिकेट के विकास पथों और आयोजनों में बदलावों को भी मंजूरी दी. आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 को उसके मूल जून-जुलाई के समय से हटाकर 14-28 फरवरी, 2027 तक आयोजित किया जाएगा, जबकि पांच पूर्ण सदस्य और पांच सहयोगी देशों को शामिल करते हुए 10 टीमों वाली महिला उभरती राष्ट्र ट्रॉफी 2026 में शुरू की जाएगी. आईसीसी ने बांग्लादेश और श्रीलंका में शासन संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की. प्रतिनिधि डॉ. मोहम्मद मूसाजे और तावेंगवा मुकुहलानी बांग्लादेश का दौरा करेंगे और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की चुनावी प्रक्रिया सहित देश में हो रहे घटनाक्रमों के संबंध में हितधारकों से बातचीत करेंगे. श्रीलंका में, आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया पहले ही हितधारकों से मिलकर मौजूदा घटनाक्रमों का जायजा ले चुके हैं.

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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