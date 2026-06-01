IPL 2026 खत्म होते ही एक्शन में ICC, दनादन लिए 8 बड़े फैसले, इस टीम को क्यों कर दिया सस्पेंड?

ICC Meeting: आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने क्रिकेट से जुड़े कुछ अहम फैसले लिए हैं. अहमदाबाद में हुई लंबी मीटिंग में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आईसीसी ने सदस्यता दायित्वों के "गंभीर उल्लंघन" के आरोप में क्रिकेट कनाडा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. रविवार (31 मई) को अहमदाबाद में हुई आईसीसी बोर्ड की बैठकों में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णयों में से यह एक था.

आईसीसी ने क्रिकेट कनाडा को किया निलंबित

क्रिकेट कनाडा की सदस्यता निलंबित कर दी गई है, लेकिन आईसीसी ने कहा कि कनाडाई राष्ट्रीय टीमें आईसीसी प्रतियोगिताओं में भाग लेना जारी रखेंगी और शासी निकाय द्वारा नियंत्रित तंत्र के माध्यम से धनराशि प्राप्त करेंगी ताकि खिलाड़ियों पर प्रशासनिक मुद्दों का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े. आईसीसी ने आगे कहा कि क्रिकेट कनाडा को बहाली की शर्तों का एक सेट प्रदान किया जाएगा जिसका उद्देश्य शासन और प्रशासनिक कमियों को दूर करना है और प्रगति की निगरानी आईसीसी की सामान्यीकरण समिति द्वारा की जाएगी.

आईसीसी बोर्ड मीटिंग में मंजूर की गई अहम सिफारिशें