सिराज भैया, सिराज भैया... लगाई आवाज, खटखटाया शीशा, घंटों इंतजार के बाद भी मायूस लौटा बच्चा, स्टार खिलाड़ी ने तोड़ दिया दिल

इंग्लैंड में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद मोहम्मद सिराज ने जिस वक्त भारत की धरती पर कदम रखा उन्हें देखने मात्र के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी. बुधवार 6 अगस्त की शाम को सिराज लंदन से हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे. उनकी मात्र एक झलक पाने के लिए सैकड़ों की भीड़ हैदराबाद एयरपोर्ट पर इकट्ठा हो गई. जब सिराज अपने घर के लिए रवाना हो रहे थे उस दौरान एक बच्चा सिराज के मात्र एक रिएक्शन के इंतजार में घंटों खड़ा से इंतजार कर रहा था. बच्चे ने सिराज की कार का शीशा भी खटखटाया लेकिन, सिराज कॉल पर बात करते हुए निकल गए. बच्चे को मायूस होकर लौटना पड़ा.

DSP का दमदार स्वागत

सिराज के बाहर आते ही लोगों उनको देखने के लिए एयरपोर्ट पर भारी तादाद में इकट्ठा हो गए. जिसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल, सिराज जब हैदराबाद एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो उनके साथ सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने के लिए फैंस उन्हें चेयर करते हुए नजर आए. सिराज ब्लैक जैकेट और चश्मा पहने हुए थे. इस दौरान वे किसी से फोन पर बात करते भी नजर दिखे. एयरपोर्ट के बाहर उनके लिए कड़ी सुरक्षा तैनात की गई थी. वे बाहर निकलते ही अपनी रेंज रोवर वॉग में बैठकर रवाना हो गए. इस गाड़ी की शुरुआती मार्केट कीमत तकरीबन 2.36 लाख रुपए है.

शीशा खटखटाता रह गया बच्चा

मोहम्मद सिराज के एयरपोर्ट लैंडिंग के बाद जब वे गाड़ी में बैठकर रवाना हो रहे थे, तो उस दौरान एक बच्चा उनकी कार का शीशा खटखटाता रहा लेकिन, सिराज कॉल पर बात करते हुए निकल गए. वो बच्चा घंटों से सिराज का एक रिएक्शन पाने के लिए इंतजार कर रहा था. लेकिन, सिराज ने उस बच्चे की तरफ मुड़कर तक नहीं देखा. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा. इंग्लैंड से वापसी के बाद का ये वाकया है.

VIDEO | Hyderabad: Cricketer Mohammed Siraj (@mdsirajofficial) returned to his hometown from London earlier today. Siraj grabbed a five-wicket haul in the second innings of the fifth Test at The Oval as India defeated England by six runs in a thriller to draw the series 2-2 on… pic.twitter.com/QiGhI5jAIK

— Press Trust of India (@PTI_News) August 6, 2025