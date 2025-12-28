38 साल की उम्र में तबाही मचा रहे पोलार्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले टी20 कप्तान, जानें पूरा मामला

वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज किरोन पोलार्ड ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत इतिहास रच दिया है. 38 वर्षीय पोलार्ड अपनी तूफानी पारी के लिए जाने जाते हैं. वह दुनिया के खूंखार ऑलराउंडरों में एक है. एक बार अगर उनके पाले में गेंद आ गई फिर तो उसकी खैर नहीं. अपने गगनचुंबी छक्कों के लिए क्रिकेट जगत में वह खूब विख्यात हैं. उन्होंने लीग मैच में खेलते हुए एक जबरदस्त उपलब्धि हासिल कर ली है. दरअसल, पोलार्ड अब बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं. एमआई एमिरेट्स की कप्तानी करते हुए पोलार्ड ने दुबई कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मैच के 1 ओवर में 30 रन बटोरे और उन्होंने चौके और छक्कों की बारिश करते हुए स्पेशल करिश्मा कर दिखाया.

1 ओवर में 30 रन

कैरेबियाई खिलाड़ी किरोन पोलार्ड बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं. दुबई के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पोलार्ड ने अपनी टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई थी. इसी के साथ ही उनकी टीम ने प्लेऑफ में अपनी जगह भी पक्की कर ली है. बता दें पोलार्ड ने 31 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 5 छक्के ठोके. उन्होंने अफगानिस्तान के स्पिनर वकार सलामखिल के छक्के छुड़ा दिए.उन्होंने वकार के सिंगल ओवर से 30 रन लूटे.

पोलार्ड हैं नंबर 1

पोलार्ड टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले कप्तान हैं. अब उनके नाम 209 मैचों में 304 छक्के ठोके का रिकॉर्ड स्थापित हो गया है. फेहरिस्त में दूसरे पायदान पर दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी फाफ डु प्लेसिस का नाम शामिल है. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में खेले 210 मैचों में 286 छक्के लगाए हैं. तीसरे पायदान पर क्रिकेट की दुनिया के नामी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम है. धोनी ने अपने करियर में खेले 331 मैचों में 281 छक्के लगाए हैं. चौथे और आखिरी पायदान पर रोहित शर्मा का नाम है. रोहित ने अपने टी20 करियर में बतौर कप्तान 225 मैचों में 272 छक्के लगाए हैं.

पोलार्ड का टी 20 करियर

पोलार्ड ने अपने अंतरराष्ट्रीय टी20 करियर की शुरुआत साल 2008 में की थी. उन्होंने अपने करियर में खेले 101 मैचों की 83 पारियों में 25.74 की औसत और 135.67 के स्ट्राइक रेट से 1569 रन बनाने का कारनामा किया है. इस दौरान पोलार्ड ने 6 पचासे लगाए हैं. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 75 रनों का रहा है. पोलार्ड ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में ओवरऑल 99 छक्के ठोके हैं.

