वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में माउंट एवरेस्ट जैसा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. कीरोन पोलार्ड इन दिनों अमेरिका की मेजर टी20 क्रिकेट लीग (MLC) 2026 में MI न्यूयॉर्क टीम के लिए खेल रहे हैं. कीरोन पोलार्ड ने रविवार को वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ MLC 2026 के मैच में 56 गेंदों पर नाबाद 100 रनों की पारी खेली. कीरोन पोलार्ड ने 178.57 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 11 चौके और 4 छक्के उड़ाए.
कीरोन पोलार्ड ने इसी के साथ ही टी20 क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. कीरोन पोलार्ड अब टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कीरोन पोलार्ड ने अपने साथी क्रिकेटर क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. क्रिस गेल ने 463 टी20 मैचों में 36.22 की औसत से 14562 रन बनाए हैं, जिसमें 22 शतक और 88 अर्धशतक शामिल हैं.
क्रिस गेल ने टी20 क्रिकेट में 1132 चौके और 1056 छक्के उड़ाए थे. वहीं, कीरोन पोलार्ड ने 736 टी20 मैचों में 31.83 की औसत से 14582 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 67 अर्धशतक शामिल हैं. कीरोन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में 909 चौके और 986 छक्के उड़ाए हैं. कीरोन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में 333 विकेट भी झटके हैं.
टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब कीरोन पोलार्ड नंबर-1 पर आ गए हैं. वहीं, क्रिस गेल नंबर-2 पर खिसक गए हैं. क्रिस गेल के बाद इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज एलेक्स हेल्स इस महान लिस्ट में तीसरे नंबर पर काबिज हैं. एलेक्स हेल्स ने 528 टी20 मैचों में 29.91 की औसत से 14449 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 92 अर्धशतक शामिल हैं. इसके बाद जोस बटलर (14,371), डेविड वॉर्नर (14,284) और विराट कोहली (14,218) का नंबर आता है. ये वे छह बल्लेबाज हैं, जिन्होंने T20 क्रिकेट में 14,000 रन का आंकड़ा पार किया है.
1. कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज) - 736 मैचों में 14582 रन
2. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 463 मैचों में 14562 रन
3. एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड) - 528 मैचों में 14449 रन
4. जोस बटलर (इंग्लैंड) - 510 मैचों में 14371 रन
5. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रलिया) - 439 मैचों में 14284 रन
6. विराट कोहली (भारत) - 430 मैचों में 14218 रन