कीरोन पोलार्ड ने पार की लक्ष्मण रेखा! 'गंदी बात' पर मिली बड़ी सजा, मुंबई इंडियंस के खेमे में छाई मायूसी

Kieron Pollard Fined IPL Code of Conduct: मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी कोच कीरोन पोलार्ड पर अंपायर के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है. पंजाब किंग्स पर जीत के बाद उनके ऊपर मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया गया है.
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Kieron Pollard Fined IPL Code of Conduct: मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को आईपीएल 2026 के 57वें मैच में हरा दिया. यह सीजन के 12 मैचों में उसकी चौथी जीत है. मुंबई की टीम प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है. उसने पंजाब को बड़ा झटका दे दिया. पंजाब के अब 12 मैचों में 13 अंक हैं और उसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बाकी बचे दो मैचों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और लखनऊ सुपर जाएंट्स को हराना होगा.
मैच के दौरान मुंबई के बल्लेबाजी कोच कीरोन पोलार्ड ने एक गलत हरकत दी. चौथे अंपायर के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए उनकी लागू मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. वेस्टइंडीज के इस दिग्गज पूर्व ऑलराउंडर को लेवल 1 के अपराध के लिए एक डिमेरिट अंक भी दिया गया है. आईपीएल की शुक्रवार सुबह जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पोलार्ड को आचार संहिता के अनुच्छेद 2.3 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो मैच के दौरान अभद्र भाषा के इस्तेमाल से संबंधित है.
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यह विवाद पंजाब किंग्स के खिलाफ गुरुवार रात खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस की दूसरी पारी के 19वें ओवर में हुआ. पोलार्ड ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और मैच रेफरी पंकज धरमानी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को मान लिया है. यह पहली बार नहीं है जब मुंबई इंडियंस के इस पुराने सदस्य को अतीत में आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है.
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इस विवाद के बावजूद पंजाब किंग्स की टीम 200/8 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने में सफल रही. प्रभसिमरन सिंह ने शानदार 57 रनों की पारी खेली, जबकि अंत में अजमतुल्लाह उमरजई ने महज 17 गेंदों में 38 रन बनाकर पारी को रफ्तार दी. मुंबई की ओर से शार्दुल ठाकुर सबसे सफल गेंदबाज र. उन्होंने चार विकेट लेकर पंजाब के मध्यक्रम को झकझोर दिया था. मुंबई ने 19.5 ओवर में 4 विकेट पर 205 रन बनाकर मैच को जीत लिया. तिलक वर्मा 33 गेंद पर 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से 75 रन बनाकर नाबाद रहे. रयान रिकेल्टन ने 23 गेंद पर 48, विल जैक्स ने 10 गेंद पर नाबाद 25 और रोहित शर्मा ने 26 गेंद पर 25 रन बनाए.