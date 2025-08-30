पोलार्ड ने की इस असंभव जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, धरती पर ऐसा करने वाले केवल दूसरे बल्लेबाज बने

वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में एक असंभव जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. कीरोन पोलार्ड ने एक ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, जो इससे पहले इस धरती पर केवल एक ही बल्लेबाज कर पाया है. कीरोन पोलार्ड टी20 क्रिकेट में 14000 रन तक पहुंचने वाले इस धरती के केवल दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. कीरोन पोलार्ड से पहले टी20 क्रिकेट में 14000 रन तक पहुंचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम पर दर्ज था. कीरोन पोलार्ड ने अब क्रिस गेल के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

कीरोन पोलार्ड ने कैसे किया ये कमाल?

वेस्टइंडीज क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड ने शनिवार 30 अगस्त को ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. कीरोन पोलार्ड ने बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ इस मैच में नाबाद 19 रन बनाए. कीरोन पोलार्ड ने 19 रन बनाते ही टी20 क्रिकेट में 14000 रन पूरे कर लिए हैं. साल 2006 से लेकर अभी तक चले आ रहे अपने टी20 करियर के दौरान कीरोन पोलार्ड ने कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं.

टी20 क्रिकेट में किसके नाम सबसे ज्यादा रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड?

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है. क्रिस गेल ने 463 टी20 मैचों में 36.22 की औसत से 14562 रन बनाए हैं, जिसमें 22 शतक और 88 अर्धशतक शामिल हैं. क्रिस गेल के बाद उनके हमवतन ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड दूसरे नंबर पर काबिज हैं. कीरोन पोलार्ड ने 712 टी20 मैचों में 31.67 की औसत से 14000 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 64 अर्धशतक शामिल हैं. कीरोन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में 332 विकेट भी झटके हैं.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

1. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 463 मैचों में 14562 रन

2. कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज) - 712 मैचों में 14000 रन

3. एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड) - 508 मैचों में 13950 रन

4. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 424 मैचों में 13595 रन

5. शोएब मलिक (पाकिस्तान) - 557 मैचों में 13571 रन

6. विराट कोहली (भारत) - 414 मैचों में 13543 रन