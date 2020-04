फेडरर, नडाल और किंग ने ATP और WTA को लेकर दिया ये सुझाव, जानिए क्या कहा

पेरिस: डब्ल्यूटीए (WTA)की संस्थापक बिली जीन किंग (Billie Jean King), रोजर फेडरर (Roger Federer) और रफेल नडाल (Rafael Nadal) ने पुरूषों के एटीपी (ATP) और महिला टेनिस के डब्ल्यूटीए के विलय का सुझाव देते हुए दोनों पेशेवर टेनिस टूर को एक संगठन के अंतर्गत लाने की बात कही. पुरुषों में 20 ग्रैंडस्लैम जीतने का रिकार्ड बना चुके फेडरर ने सबसे पहले इसे लेकर ट्वीट किया था.

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one?

