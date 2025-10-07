ऑस्ट्रेलिया में टूटेगा 'विराट' रिकॉर्ड... 54 रन बनाते ही इतिहास रच देंगे कोहली, महान क्रिकेटर को छोड़ेंगे पीछे

Virat Kohli Cricket Record: भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली जल्द ही क्रिकेट मैदान पर वापसी करने वाले हैं. टीम इंडिया के लिए 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेलने वाले पिछली बार खेलने वाले कोहली अब फिर से नेशनल टीम की प्लेइंग-11 में नजर आएंगे. कोहली को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए चुना गया है. पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा और कोहली उस मैच में मैान पर दिखेंगे.

विराट रचेंगे इतिहास

कोहली जब भी मैदान पर उतरते हैं तो कोई न कोई रिकॉर्ड बनाते हैं. वह पहले वनडे मैच में इतिहास रच सकते हैं. विराट एक बड़े मील के पत्थर से सिर्फ 54 रन दूर हैं और वह इसे सीरीज के पहले ही गेम में हासिल कर सकते हैं. 14,181 रनों के साथ विराट वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं. उनसे आगे श्रीलंका के महान खिलाड़ी कुमार संगकारा और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं.

संगकारा का रिकॉर्ड

संगकारा ने 2000 से 2015 तक खेले गए 404 वनडे मैचों में 14,234 रन बनाए हैं. श्रीलंका के पूर्व कप्तान ने 25 शतक और 93 अर्द्धशतक लगाए थे. संगकारा ने अपना आखिरी वनडे 2015 वनडे वर्ल्ड कप में खेला था. उन्होंने उस टूर्नामेंट में लगातार चार शतक जड़े थे. अब कोहली अगर पहले वनडे में 54 रन बनाते हैं तो वह वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे.

सचिन से आगे कोई नहीं

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सचिन तेंदुलकर शीर्ष पर हैं. 'मास्टर ब्लास्टर' ने अपने खेले गए 463 वनडे मैचों में 18,426 रन बनाए. वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज सचिन ने 49 बार 100 रन का आंकड़ा पार किया है. सचिन ने 96 अर्द्धशतक लगाए. उन्होंने 44.83 के ठोस औसत से अपने करियर का अंत किया. उन्होंने अपना आखिरी वनडे एशिया कप 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था. सचिन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं.

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

सचिन तेंदुलकर- 18426 रन

कुमार संगकारा- 14234 रन

विराट कोहली- 14181 रन

रिकी पोंटिंग- 13704 रन

सनथ जयसूर्या- 13430 रन