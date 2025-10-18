34 गेंद पर 100 पूरा... उड़ाए 14 चौके और 7 छक्के, खूंखार भारतीय बैटर ने टी20 में बना दिया सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड

टीम इंडिया और महाराष्ट्र की ओपनिंग बल्लेबाज किरण नवगिरे ने इतिहास रच दिया है. किरण नवगिरे ने महिला टी20 में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. किरण नवगिरे ने शुक्रवार को महिला टी20 ट्रॉफी में 34 गेंद पर शतक लगाया. शुक्रवार को महिला टी20 ट्रॉफी में नवगिरे ने 34 गेंदों में शतक लगाया और 35 गेंदों पर 106 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली.

34 गेंद पर 100 पूरा

किरण नवगिरे का सैकड़ा 34 गेंद पर और 300 से अधिक स्ट्राइक रेट से बनने वाला एकमात्र महिला टी20 शतक है. इस पारी की बदौलत महाराष्ट्र ने नागपुर में पंजाब को आठ ओवर पहले ही हरा दिया. इससे पहले महिला टी20 का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन के नाम था. सोफी डिवाइन ने जनवरी 2021 में ओटागो के खिलाफ वेलिंगटन के लिए 36 गेंदों पर शतक लगाया था. उस पारी में डिवाइन ने 38 गेंदों में नाबाद 108 रन बनाए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 में बना दिया सबसे तेज शतक का महारिकॉर्ड

किरण नवगिरे के सामने पंजाब के गेंदबाज बेहद साधारण और असहाय नजर आए. नवगिरे की आक्रामकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दूसरे विकेट के लिए मुक्ता नागरे के साथ उन्होंने 103 रन की नाबाद साझेदारी की. इसमें मुक्ता के सिर्फ 6 रन थे. नवगिरे ने अपनी पारी में 14 चौके और सात छक्के जड़े.

सोलापुर जिले के मिरे की रहने वाली

पुणे से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मिरे की रहने वाली नवगिरे ने पहली बार महिला टी20 ट्रॉफी के 2022 संस्करण के दौरान सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था, जब उन्होंने नागालैंड के लिए 35 छक्के लगाए थे. वह अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 76 गेंदों में 162 रनों की पारी के दौरान महिला टी20 मैच में 150 से अधिक का स्कोर बनाने वाली पहली भारतीय भी बनीं.

साल 2022 में भारत के लिए डेब्यू का मौका मिला

बड़े शॉट लगाने की क्षमता ने किरण नवगिरे को साल 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ चेस्टर ली-स्ट्रीट में भारत के लिए डेब्यू का मौका दिलाया था. अक्टूबर 2022 में खेले गए महिला एशिया कप के बाद से उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिली है. वह भारत के लिए 6 T20I मैच खेल चुकी हैं. विमेंस प्रीमियर लीग में वह यूपी वॉरियर्स के लिए खेलती हैं और तीन सीजन की 24 पारियों में 419 रन बना चुकी हैं. किरण नवगिरे भविष्य में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की तरह बनना चाहती हैं.