Narendra Modi Stadium के नाम पर आलोचनाएं करने वाले को Kiren Rijiju का करारा जवाब, Rahul Gandhi पर साधा निशाना

अहमदाबाद: भारत और इंग्लैंड के बीच जारी तीसरा टेस्ट अहमदाबाद (Ahmedabad) के मोटेरा स्टेडियम (Motera Stadium) में खेला जा रहा है. इस स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) कर दिया गया है. ऐसा होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस कदम की आलोचाएं करना शुरू कर दी. दरअसल पहले इस मैदान का नाम सरदार पटेल के नाम पर था. ऐसे में इस बात पर बीजेपी को ट्रोल किया जा रहा है. हालांकि खेल मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने लोगों को इस बात से वाकिफ कराया है कि असल बात क्या है.

खेल मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने बुधवार को सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर करने का बचाव करते हुए कहा कि पूरा खेल परिसर अब भी देश के पहले गृहमंत्री के नाम पर है.

इस एक लाख 32 हजार दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम का बुधवार को राष्ट्रपित रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया.

किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने ट्वीट करके कहा, ‘पूरे खेल परिसर का नाम सरदार पटेल एनक्लेव है. केवल क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है. यह स्टेडियम भी इस परिसर के अंदर है’.

The name of the whole Sports Complex is Sardar Patel Sports Enclave. Only the name of one Cricket Stadium, within that complex has been named as #NarendramodiStadium

Ironically, "The Parivaar", which never respected Sardar Patel, even after his death, is now making hue & cry! https://t.co/CIeLr6uV6K

