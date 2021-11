India Tour of New Zealand: टी-20 वर्ल्ड कप के बीचों बीच हुआ कीवी टेस्ट टीम का ऐलान, भारत के लिए ये 'खतरा' टला

वेलिंगटन: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) के ठीक बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे (India Tour of New Zealand) पर आएगी. जहां उसे टी-20 इंटरनेशनल और टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना है.

भारत के खिलाफ टेस्ट नहीं खेलेंगे बोल्ट

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड (NZC) ने भारत दौरे के लिए 15 सदस्यीय कीवी टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है. सबसे खास बात ये है कि तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) और ऑलराउंडर कोलिन डी ग्रैंडहोम (Colin de Grandhomme) बायो बबल (Bio Bubble) की थकान को देखते हुए टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे. बोल्ट टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो सकते थे.

Coach Gary Stead explains the rationale behind Trent Boult and Colin de Grandhomme making themselves unavailable for the Test tour of India due to the prospect of further time in bio-secure bubbles and Managed Isolation #INDvNZ pic.twitter.com/O6XMXVjfHN — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 5, 2021

कीवी टेस्ट टीम में 5 स्पिनर्स

न्यूजीलैंड ने 15 सदस्यीय स्क्वाड में 5 स्पिनर्स शामिल किए हैं जिनमें अयाज पटेल (Ajaz Patel), विल सोमरविले (Will Somerville) और मिशेल सेंटनर (Mitchell Santner) की अनुभवी तिकड़ी के अलावा युवा रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra) और ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) भी शामिल हैं.

Following the naming of the Test Squad to face India later this month hear from skipper Kane Williamson about the challenge of taking on India at home. Full Squad | https://t.co/R4PIYBtjP3 #INDvNZ pic.twitter.com/MOsyS6Cvip — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 4, 2021

Tim Southee and Kyle Jamieson share their excitement for @AjazP, @wersomerville, Rachin Ravindra and @glenndominic159 after the naming of the Test squad to take on India staring later this month. Full Squad | https://t.co/R4PIYBbIqt #INDvNZ pic.twitter.com/1aG8686QVj — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 4, 2021

न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम

केन विलियमसन (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, काइल जैमीसन, टॉम लैथम, हेनरी निकोल्स, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिशेल सेंटनर, विल सोमरविले, टिम साउदी, रॉस टेलर, विल यंग, नील वैगनर.

The squad for the team's Test Series against @BCCI starting later this month is here. Details | https://t.co/R4PIYBbIqt #INDvNZ pic.twitter.com/lo4vGbNaMm — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 4, 2021

टेस्ट मैच के वेन्यूज

भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच टेस्ट मैचों की मेजबाजी कानपुर (Kanpur) के ग्रीन पार्क (Green Park) और मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) को मिली है.

भारत vs न्यूजीलैंड का पूरा शेड्यूल

17 नवंबर: पहला टी20 इंटरनेशनल (जयपुर)

19 नवंबर: दूसरा टी20 इंटरनेशनल (रांची)

21 नवंबर: तीसरा टी20 इंटरनेशनल (कोलकाता)

25 से 29 नवंबर: पहला टेस्ट (कानपुर)

3 से 7 दिसंबर: दूसरा टेस्ट (मुंबई)