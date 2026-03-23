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Hindi Newsक्रिकेटवैभव का साथी हर्षित राणा को करेगा रिप्लेस? KKR देने वाली है बड़ा सरप्राइज, U-19 वर्ल्ड कप में मचाया था कोहराम

वैभव का साथी हर्षित राणा को करेगा रिप्लेस? KKR देने वाली है बड़ा सरप्राइज, U-19 वर्ल्ड कप में मचाया था कोहराम

IPL 2026: आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च को होने को है. इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में इंजरी कंसर्न देखने को मिल रहा है. केकेआर में एक के बाद एक खिलाड़ी इंजरी के चलते बाहर होते दिख रहे हैं. लिस्ट में टीम के अहम ऑलराउंडर हर्षित राणा भी हैं, जिन्हें एक चैंपियन प्लेयर रिप्लेस करने के लिए तैयार है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 23, 2026, 01:12 PM IST
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Team India (Ambrish Instagram)
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IPL 2026: आईपीएल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की नींदे उड़ी हुई हैं. कोलकाता की टीम में एक के बाद एक खिलाड़ी इंजरी के चलते बाहर होते नजर आ रहे हैं. इस लिस्ट में एक नाम टीम के अहम ऑलराउंडर हर्षित राणा का भी था. अब उन्हें रिप्लेस करने के लिए वैभव सूर्यवंशी का साथी खिलाड़ी तैयार है. वो खिलाड़ी, जिसने वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे की लीडरशिप में अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था. 

अनसोल्ड प्लेयर्स पर भी नजर

आईपीएल 2026 से पहले ही बड़ी टीमों के कई खिलाड़ी इंजरी के चलते बाहर हो चुके हैं. टीमें इनके लिए रिप्लेसमेंट तलाशने में जुटी हुई हैं. कई नए प्लेयर्स ट्रायल दे रहे हैं, जबकि अनसोल्ड खिलाड़ियों पर भी नजर रखी जा रही है. चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी बड़ी टीमों के बाहर हुए खिलाड़ियों की लिस्ट में नाथन एलिस, आरसीबी के जोश हेजलवुड, राजस्थान के सैम करन और केकेआर के हर्षित राणा व आकाशदीप लिस्ट में शामिल हैं.

कमजोर हुई केकेआर की बॉलिंग

हर्षित राणा और आकाशदीप के बाहर होने के बाद केकेआर की बॉलिंग काफी कमजोर हो चुकी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम दोनों के रिप्लेसमेंट खोजने में जुटी हुई है. हेड कोच अभिषेक नायर ने भी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बहुत जल्द नए खिलाड़ी का नाम घोषित किया जाएगा. रिप्लेसमेंट की रेस में एक वैभव सूर्यवंशी का टीम मेट भी है, जिसने अंडर-19 वर्ल्ड कप में टीम को खिताबी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. 

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18 साल का है ये पेसर

इस गेंदबाज की उम्र महज 18 साल है, जिसका नाम आर.एस. अंबरिश है और इन्हें अंबरिश रामानुजम सुकुमार नाम से जाना जाता है. अंबरिश तमिलनाडु के रहने वाले हैं और ठीक-ठाक बैटिंग भी करते हैं. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में 7 मैच खेले थे, जिसमें 11 विकेट अपने नाम किए थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 4/29 के आंकड़े दर्ज कराए जबकि और फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 3 विकेट लेकर गर्दा उड़ाया.

 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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