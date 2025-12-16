Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटCameron Green पर बरसा छप्पड़ फाड़ पैसा, KKR ने खोल दिया खजाना, देखें 5 सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट

Cameron Green पर बरसा छप्पड़ फाड़ पैसा, KKR ने खोल दिया खजाना, देखें 5 सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट

Cameron Green IPL 2026 Auction​: आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में कैमरून ग्रीन के लिए KKR और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जबरदस्त बोली लगी. CSK भी किसी कीमत पर कंगारू खिलाड़ी को खरीदना चाहते थे, लेकिन आखिरकार जीत नाइट राइडर्स को मिली. कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ में खरीदा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 16, 2025, 03:41 PM IST
kkr bought Cameron Green in 25.20 crore ipl 2026 mini auction
kkr bought Cameron Green in 25.20 crore ipl 2026 mini auction

Cameron Green: ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर आईपीएल 2026 से पहले हुए मिनी ऑक्शन में छप्पड़ फाड़ के पैसा बरसा है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने ग्रीन को आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बना दिया है. IPL 2026 Mini Auction में कैमरून ग्रीन के लिए KKR और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जबरदस्त बोली लगी. CSK भी किसी कीमत पर कंगारू खिलाड़ी को खरीदना चाहते थे, लेकिन आखिरकार जीत नाइट राइडर्स को मिली. कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ में खरीदा. 

KKR से 25.20 करोड़ रुपये का खजाना लूटकर कैमरून ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने अपने देश के ही स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया. दिलचस्प बात ये है कि स्टार्क को भी 2024 ऑक्शन में KKR ने ही खरीदा था. शाहरुख खान की टीम ने उन्हें 24. 75 करोड़ रुपये में खरीदा था. आइए देखते हैं आईपीएल इतिहास के 5 सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट.

कैमरून ग्रीन- 25.20 करोड़ रुपये (KKR)

इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन की फ्रेश एंट्री हुई है. मंगलवार, 16 दिसंबर को अबू धाबी में हुए आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा.

मिचेल स्टार्क (24.75 करोड़ रुपये) - केकेआर, आईपीएल 2024

ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क पर आईपीएल 2024 से पहले हुए मिनी ऑक्शन में पैसों की बरसात हुई थी. कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. स्टार्क आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे विदेशी क्रिकेटर हैं. स्टार्क का यह सीजन उतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने क्वालीफायर 1 और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता और केकेआर को खिताब जीतने में मदद की.

पैट कमिंस (20.5 करोड़ रुपये) - SRH, आईपीएल 2024

सनराइजर्स हैदराबाद ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस पर बड़ा दांव खेला. आईपीएल 2024 मिनी ऑक्शन में काव्या मारन की टीम ने कमिंस को 20.5 करोड़ रुपये में खरीदा था. इस सीजन में 18 विकेट लेने वाले कमिंस को SRH का कप्तान भी बनाया गया था. इसके अलावा, उनकी कप्तानी में एसआरएच आईपीएल 2024 में उपविजेता रही.

सैम करन (18.5 करोड़ रुपये) - पीबीकेएस, आईपीएल 2023

इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर सैम करन आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन में मालामाल हुए थे. इंग्लिश खिलाड़ी के लिए CSK और पंजाब किंग्स के बीच जबरदस्त बोली लगी, लेकिन आखिरकार प्रीति जिंटा की टीम ने सैम करन को 18.25 करोड़ रुपये में खरीदा

कैमरन ग्रीन (17.5 करोड़ रुपये) - मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2023

ऑस्ट्रेलिया के उभरते हुए ऑलराउंडर करियर की शुरुआत से ही आईपीएल टीमों के रडार पर रहे हैं. आईपीएल 2023 से पहले हुए मिनी ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने ग्रीन के लिए खजाना खोला और 17.5 करोड़ रुपये में खरीदा. बता दें कि कैमरून ग्रीन एक बार फिर सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बनने की दौड़ में शामिल होंगे.

