रहाणे ने मैदान पर उतारा Russel जैसा खूंखार खिलाड़ी, टिम डेविड से भी ज्यादा खतरानक है ये बल्लेबाज

आईपीएल का 11 वां मुकाबला पंजाब किंग्स और कोलकाता नाईटराइडर्स के बीच खेला जा रहा है. मुकाबले में केकेआर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. कोलकाता ने टूर्नामेंट में अभी तक खेले गए 2 में से दोनों मुकाबले गंवाए हैं. वहीं, पंजाब किंग्स ने दोनों मुकाबले अपने नाम किए हैं. ऐसे में आज भी पंजाब अपनी जीत के विजयरथ को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं, केकेआर जीत के साथ खाता खोलने के फिराक में होगी. गौरतलब है कि आज के मुकाबले में सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती दोनों ही बाहर हैं. वहीं. टीम एक ऐसे खिलाड़ी को मौका दिया गया है , जिसने टी20 वर्ल्ड कप के दौरान अपने बल्ले से जमकर तबाही मचाई और लंबे-लंबे छक्के जड़े. ऐसे में केकेआर उन्हें आंद्रे रसल का रिप्लेसमेंट मान रही है और अगर वह चल गए तो विरोधी टीम के पसीने छुड़ाने का माद्दा रखते हैं.

रसल को करेंगे रिप्लेस?

कोलोकाता नाईटराइडर्स के लिए आंद्रे रसल ने कई सारे मैच विनिंग नोक खेले हैं. इसके अलावा रसल ने लंबे समय तक केकेआर के लिए जमकर रन बनाए हैं. वह अपनी तूफानी अंदाज में मैच के फीनिश करने के लिए पूरे क्रिकेट जगत में विख्यात थे. साथ ही रसल लंबे समय तक केकेआर की टीम का हिस्सा रहे हैं. ऐसे में रोवमेन पॉवेल को रसल का रिप्लेसमेंट भी माना जा रहा है. माना जा रहा है कि ये भी रसल की तरह मैच फिनिश करने की क्षमता रखते हैं.

रोवमेन पॉवेल​ मचाएंगे तबाही

बता दें कि रोवमेन पॉवेल तेजी से रन और खूंखार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. ऐसे कई मौके पर जब टीम को रनों की सबसे ज्यादा जरुरत रहती है, तो वह उतरते ही लंबे-लंबे छक्के जड़कर मैच का रुख पलट देते हैं. इस बात की गवाही उनका अभी तक का आईपीएल करियर भी देता है, पॉवेल ने अभी तक के अपने करियर में खेले 30 मैचों में 146.90 के स्ट्राइक रेट से 365 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 1 फिफ्टी लगाई है. वहीं, उनका सर्वोच्च स्कोर 67 रनों का रहा है.

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आज पॉवेल पर बड़ी जिम्मेदारी

कोलकाता नाईटराइडर्स की शुरुआत बेहद खराब रही है. शुरुआती दो ओवरों में पावरप्ले के ही भीतर केकेआर की टीम 2 विकेट गंवा चुकी है. ऐसे में रोवमेन पॉवेल के ऊपर बड़ा जिम्मा है. आज के मैच में वह अपनी टीम के लिए बहुमुल्य पारी खेल सकते हैं. ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा.

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