Advertisement
trendingNow13168316
Hindi Newsक्रिकेटरहाणे ने मैदान पर उतारा Russel जैसा खूंखार खिलाड़ी, टिम डेविड से भी ज्यादा खतरानक है ये बल्लेबाज

रहाणे ने मैदान पर उतारा Russel जैसा खूंखार खिलाड़ी, टिम डेविड से भी ज्यादा खतरानक है ये बल्लेबाज

इंडियन प्रीमीयर लीग (IPL)  का आज 11वां मुकाबला कोलकाता नाईटराइडर्स के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने आंद्रे रसल की जगह टीम में एक ऐसे खूंखार बल्लेबाज को उतारा है, जिसे आंद्रे रसल का रिप्लेसमेंट भी माना जा रहा है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 06, 2026, 08:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit- IPL
Image credit- IPL

आईपीएल का 11 वां मुकाबला पंजाब किंग्स और कोलकाता नाईटराइडर्स के बीच खेला जा रहा है.  मुकाबले में केकेआर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है.  कोलकाता ने टूर्नामेंट में अभी तक खेले गए 2 में से दोनों मुकाबले गंवाए हैं. वहीं, पंजाब किंग्स ने दोनों मुकाबले अपने नाम किए हैं. ऐसे में आज भी पंजाब अपनी जीत के विजयरथ को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं,  केकेआर जीत के साथ खाता खोलने के फिराक में होगी. गौरतलब है कि आज के मुकाबले में सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती दोनों ही बाहर हैं. वहीं. टीम एक ऐसे खिलाड़ी को मौका दिया गया है , जिसने टी20 वर्ल्ड कप के दौरान अपने बल्ले से जमकर तबाही मचाई और लंबे-लंबे छक्के जड़े. ऐसे में केकेआर उन्हें आंद्रे रसल का रिप्लेसमेंट मान रही है और अगर वह चल गए तो विरोधी टीम के पसीने छुड़ाने का माद्दा रखते हैं. 

रसल को करेंगे रिप्लेस?

कोलोकाता नाईटराइडर्स के लिए आंद्रे रसल ने कई सारे मैच विनिंग नोक खेले हैं. इसके अलावा रसल ने लंबे समय तक केकेआर के लिए जमकर रन बनाए हैं. वह अपनी तूफानी अंदाज में मैच के फीनिश करने के लिए पूरे क्रिकेट जगत में विख्यात थे. साथ ही रसल लंबे समय तक केकेआर की टीम का हिस्सा रहे हैं. ऐसे में रोवमेन पॉवेल को रसल का रिप्लेसमेंट भी माना जा रहा है. माना जा रहा है कि ये भी रसल की तरह मैच फिनिश करने की क्षमता रखते हैं.

रोवमेन पॉवेल​ मचाएंगे तबाही

बता दें कि रोवमेन पॉवेल तेजी से रन और खूंखार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. ऐसे कई मौके पर जब टीम को रनों की सबसे ज्यादा जरुरत रहती है, तो वह उतरते ही लंबे-लंबे छक्के जड़कर मैच का रुख पलट देते हैं. इस बात की गवाही उनका अभी तक का आईपीएल करियर भी देता है, पॉवेल ने अभी तक के अपने करियर में खेले 30 मैचों में 146.90 के स्ट्राइक रेट से 365 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 1 फिफ्टी लगाई है. वहीं, उनका सर्वोच्च स्कोर 67 रनों का रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

आज पॉवेल पर बड़ी जिम्मेदारी 

कोलकाता नाईटराइडर्स की शुरुआत बेहद खराब रही है. शुरुआती दो ओवरों में पावरप्ले के ही भीतर केकेआर की टीम 2 विकेट गंवा चुकी है. ऐसे में रोवमेन पॉवेल के ऊपर बड़ा जिम्मा है. आज के मैच में वह अपनी टीम के लिए बहुमुल्य पारी खेल सकते हैं. ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा. 

ये भी पढ़ें: IPL 2026 में क्यों खामोश है संजू सैमसन का बल्ला? कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने खोली पोल, क्या अगले मैच में होगी वापसी

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

TAGS

Andre RusselRovman Powell

Trending news

'कूड़ा-कचरा फैला है, बदबू आती रहती है', बेंगलुरु लौटे शख्स ने लिखी पोस्ट, हुई वायरल
Bengaluru
'कूड़ा-कचरा फैला है, बदबू आती रहती है', बेंगलुरु लौटे शख्स ने लिखी पोस्ट, हुई वायरल
तमिलनाडु में 9 पुलिसकर्मियों को होगी फांसी, थाने में पिता-पुत्र की ली थी जान
Tamil Nadu
तमिलनाडु में 9 पुलिसकर्मियों को होगी फांसी, थाने में पिता-पुत्र की ली थी जान
मरीजों को लूटने वाले मेडिसिन रैकेट पर Zee News का बड़ा खुलासा, देखिए रात 9 बजे
Medicine Price campaign
मरीजों को लूटने वाले मेडिसिन रैकेट पर Zee News का बड़ा खुलासा, देखिए रात 9 बजे
'युद्ध नशेयां विरुद्ध' में तस्कर पहुंच रहे सलाखों के पीछे, पंजाब पुलिस का अभियान
Punjab Police
'युद्ध नशेयां विरुद्ध' में तस्कर पहुंच रहे सलाखों के पीछे, पंजाब पुलिस का अभियान
केरलम में तो गजब हुआ! LDF और UDF के 'कॉपी-पेस्ट' घोषणा पत्र से जनता कन्फ्यूज
Kerala Assembly Election 2026
केरलम में तो गजब हुआ! LDF और UDF के 'कॉपी-पेस्ट' घोषणा पत्र से जनता कन्फ्यूज
फोन डेड और... कर्नाटक के ट्रैक से लापता थी केरल की शरण्या, 4 दिन बाद इस हाल में मिली
Kerala Techie
फोन डेड और... कर्नाटक के ट्रैक से लापता थी केरल की शरण्या, 4 दिन बाद इस हाल में मिली
दो बहनों ने रैकेट चलाकर 50 से ज्यादा कर डाले एबॉर्शन, 50000 में करती थीं बड़े कांड
Maharashtra
दो बहनों ने रैकेट चलाकर 50 से ज्यादा कर डाले एबॉर्शन, 50000 में करती थीं बड़े कांड
ऐसी गंदी बात मैं बोल भी नहीं सकता... ट्रंप की गालियों पर भड़के CM अब्दुल्ला
Omar Abdullah
ऐसी गंदी बात मैं बोल भी नहीं सकता... ट्रंप की गालियों पर भड़के CM अब्दुल्ला
क्या है पॉकेट स्पिटून, थूकने वालों के लिए बनी एक खास डिवाइस; कैसे करती है काम?
Viral News
क्या है पॉकेट स्पिटून, थूकने वालों के लिए बनी एक खास डिवाइस; कैसे करती है काम?
कुलगाम में नशे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 हफ्तों में 10 FIR; 14 ड्रग तस्कर गिरफ्तार
Jammu Kashmir
कुलगाम में नशे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 हफ्तों में 10 FIR; 14 ड्रग तस्कर गिरफ्तार