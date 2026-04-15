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Hindi Newsक्रिकेटकंगाली में आटा गीला... रहाणे पर पड़ी दोहरी मार, पहले CSK ने दी करारी हार, अब BCCI ने ठोक दिया लाखों का जुर्माना

कंगाली में आटा गीला... रहाणे पर पड़ी दोहरी मार, पहले CSK ने दी करारी हार, अब BCCI ने ठोक दिया लाखों का जुर्माना

IPL 2026, CSK vs KKR: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर बड़ा जुर्माना लगाया है. अजिंक्य रहाणे मंगलवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ खेले गए IPL 2026 के मैच में एक बड़ी गलती कर बैठे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अजिंक्य रहाणे पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 15, 2026, 08:27 AM IST
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कंगाली में आटा गीला... रहाणे पर पड़ी दोहरी मार, पहले CSK ने दी करारी हार, अब BCCI ने ठोक दिया लाखों का जुर्माना

IPL 2026, CSK vs KKR: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर बड़ा जुर्माना लगाया है. अजिंक्य रहाणे मंगलवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ खेले गए IPL 2026 के मैच में एक बड़ी गलती कर बैठे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अजिंक्य रहाणे पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने मंगलवार को खेले गए IPL मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम को 32 रन से हरा दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर इस तरह दोहरी मार पड़ी है.

BCCI ने अजिंक्य रहाणे पर लिया तगड़ा एक्शन

दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ मैच के दौरान स्लो ओवर रेट के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. एक मीडिया रिलीज में, IPL ने बताया कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को लीग की आचार संहिता (Code of Conduct) के अनुच्छेद 2.22 का उल्लंघन करते हुए पाया गया. चूंकि यह इस सीजन में टीम का पहला अपराध था, इसलिए कप्तान अजिंक्य रहाणे पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

IPL की मीडिया एडवाइजरी जारी

IPL की मीडिया एडवाइजरी में कहा गया है, 'कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि उनकी टीम ने स्लो ओवर रेट बनाए रखा. चूंकि यह इस सीजन में IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत उनकी टीम का पहला अपराध था, जो स्लो ओवर रेट से जुड़े अपराधों से संबंधित है, इसलिए अजिंक्य रहाणे पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.'

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अजिंक्य रहाणे ने चेन्नई के खिलाफ खेली धीमी पारी

अजिंक्य रहाणे ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ IPL मैच में 22 गेंदों में 28 रन की धीमी पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 2 छक्के लगाए थे. बता दें कि चेन्नई के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस आईपीएल मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 192 रन बनाए और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सामने जीत के लिए 193 रनों का टारगेट रखा. जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन ही बना पाई और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने यह मैच 32 रन से जीत लिया.

स्लो ओवर रेट के लिए कब कितना लगता है जुर्माना?

IPL आचार संहिता के अनुसार, टीमों को अपनी गेंदबाजी की पारी 90 मिनट के अंदर पूरी करनी होती है. पहली बार ओवर-रेट की गलती होने पर सिर्फ कप्तान पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. दूसरी बार गलती होने पर कप्तान पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगता है, जबकि इम्पैक्ट प्लेयर सहित प्लेइंग XI में शामिल खिलाड़ियों पर 6-6 लाख रुपये या उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, उतना जुर्माना लगाया जाता है. एक सीजन में तीसरी और उसके बाद की हर गलती के लिए कप्तान पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि इम्पैक्ट प्लेयर सहित प्लेइंग XI में शामिल खिलाड़ियों पर 12-12 लाख रुपये या उनकी मैच फीस के 50 प्रतिशत में से जो भी कम हो, उतना जुर्माना लगाया जाता है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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