आईपीएल के बीच KKR ने कर दी 'शर्मनाक' हरकत, फैंस ने लताड़ा, श्रेयस अय्यर ने ऐसे दिया जवाब

Shreyas Iyer Kolkata Knight Riders: श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स को आईपीएल 2025 के क्वालिफायर-1 में पहुंचा दिया है. उन्होंने पिछले साल कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) को चैंपियन बनाया था. कोलकाता ने सनराइजर्स हैदराबाद को फाइनल में हराया था. उस जीत के एक साल पूरे होने पर टीम ने सोमवार (26 मई) को कुछ तस्वीरें पर शेयर कीं. इसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. लोगों ने केकेआर को ट्रोल कर दिया.

केकेआर और अय्यर का टूटा रिश्ता

पिछले साल फाइनल जीतने के कुछ महीनों बाद कोलकाता ने अय्यर को टीम से रिलीज कर दिया. फ्रैंचाइजी और खिलाड़ी के बीच सबकुछ ठीक नहीं था. इस कारण दोनों ने अलग होने का फैसला किया. अय्यर ने दुनिया को बताया था कि उन्हें पिछले साल KKR में खिताब जीतने के लिए पर्याप्त श्रेय नहीं मिला. उन्होंने अपना नाम मेगा ऑक्शन में दिया और पंजाब ने उन्हें 26.75 करोड़ रुपये में खरीद लिया. मुंबई के खिलाफ आईपीएल 2025 के 69वें मैच के दिन ही कोलकाता ने तस्वीरें शेयर कीं और उसमें से कुछ में अय्यर नहीं थे. इसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया.

कोलकाता के इस पोस्ट पर बवाल

केकेआर ने ग्राफिकल पोस्ट डाला जिसमें उनके स्क्वॉड के प्रमुख सदस्य शामिल थे. इसमें सिर्फ पूर्व कप्तान अय्यर नहीं थे. कोलकाता ने केवल उन्हीं खिलाड़ियों को चुना जो अभी भी उनके स्क्वॉड का हिस्सा हैं. इनमें सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा प्रमुख हैं, लेकिन अय्यर को छोड़ दिए जाने से प्रशंसक बेहद नाराज थे.

A day that will live in our hearts, forever Celebrating 1 year of our third IPL crown pic.twitter.com/EqAzfse5jK — KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 26, 2025

How shameless that you celebrate 1 Yr anniversary after performing so poor and then you skip your winning captain. — Cricket Vibes_Arjav (@IamArjav) May 26, 2025

The man gave it everything.. and you can’t even give him a mention?

KKR, where’s Iyer in the frame? — Karan Singh Dhillon (@karandhillon28) May 26, 2025

That Trophy will always belong to Shreyas Iyer more than any player or person in that squad/mgt. pic.twitter.com/AzUiYUEKK0 — Rajiv (@Rajiv1841) May 26, 2025

अय्यर ने ऐसे दिया जवाब

केकेआर के पोस्ट के कुछ घंटों बाद ही अय्यर ने पंजाब को क्वालिफायर-1 में पहुंचा दिया. उन्होंने मुख्य कोच रिकी पोंटिंग को स्वतंत्रता देने और खुद को व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया. अय्यर ने कहा, ''रिकी और मेरे बीच पिछले कुछ सालों से तालमेल रहा है. वह मुझे बहुत आजादी देते हैं. वह मुझे मैदान पर निर्णायक होने देते हैं. इन सभी चीजों ने एक शानदार तरीके से परिणाम दिया है.''

पोंटिंग की जमकर तारीफ

पंजाब के कप्तान ने आगे कहा, ''हर खिलाड़ी ने सही समय पर कदम बढ़ाया. पहले खेल से ही हम स्थिति के बावजूद जीतने की मानसिकता में रहे हैं. जब हम मुश्किल में थे तब भी हमारे खिलाड़ियों ने हाथ ऊपर उठाए. सपोर्ट स्टाफ और मैनेजमेंट को भी बधाई. रिकी खिलाड़ी मैनेजमेंट में शानदार रहे हैं. मेरे लिए भी विश्वास हासिल करना महत्वपूर्ण है. यह शुरुआती जीत के साथ हुआ. उनसे भी बातचीत की. आपको पूरे समय अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे. मुझे लगता है कि ड्रेसिंग रूम पूरे समय शीर्ष पर रहा है.''