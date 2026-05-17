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Hindi Newsक्रिकेटएक गेंद की कीमत ₹2.25 करोड़! महीनों बाद खूंखार बॉलर की वापसी की और 10 मिनट में ही रोमांच खत्म

एक गेंद की कीमत ₹2.25 करोड़! महीनों बाद खूंखार बॉलर की वापसी की और 10 मिनट में ही रोमांच खत्म

IPL 2026 Matheesha Pathirana: कोलकाता नाइटराइडर्स के 18 करोड़ रुपये के स्टार गेंदबाज मथीशा पथिराना का आईपीएल 2026 में इंतजार आखिरकार समाप्त हुआ. वह कोलकाता के लिए मैच में तो उतरे लेकिन 8 गेंदों के बाद ही वापस भी लौट गए. जानें गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैदान पर क्या हुआ और KKR के लिए इसके क्या मायने हैं.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 17, 2026, 01:52 PM IST
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मथीशा पथिराना.
मथीशा पथिराना.

IPL 2026 Matheesha Pathirana: आईपीएल 2026 के 60वें मैच में कोलकाता नाइटराइडर्स ने गुजरात टाइटंस को परास्त कर दिया. यह टूर्नामेंट में कोलकाता की पांचवीं जीत है और वह अभी भी प्लेऑफ की रेस में बरकरार है. इस जीत के बीच टीम के लिए एक ऐसी खबर है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. उसके 18 करोड़ी तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना महीनों के इंतजार के बाद मैदान पर उतरे और फिर 10 मिनट बाद ही वापस भी चले गए.

कोलकाता को भरोसा था कि पथिराना टीम के आखिरी ओवरों की कमान संभालेंगे और खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे. लेकिन शनिवार की रात इस सुनहरे सपने के लिए कड़वी साबित हुई. केवल आठ गेंदें फेंकी गईं और जश्न फीका पड़ गया. ईडन गार्डन्स के शोर को सन्नाटे ने निगल लिया.

टी20 वर्ल्ड कप में लगी थी चोट

जब KKR को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी चोट ने पथिराना की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया. पथिराना मार्च के टी20 वर्ल्ड कप में लगी अपनी बाईं पिंडली (calf) की गंभीर चोट के कारण पहले ही मुश्किलों में थे. इसके बाद रिकवरी की रफ्तार बहुत धीमी रही और श्रीलंका क्रिकेट से क्लियरेंस (NOC) मिलने में देरी के कारण वह शुरुआती 11 मैचों से बाहर रहे. 

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पहले ओवर में दिए 7 रन

18 करोड़ खर्च करने के बाद भी खाली स्टैंड्स ही उनका अखाड़ा बने रहे. जब उन्हें टीम में शामिल होने की हरी झंडी मिली, तब KKR अपने सीजन के 13वें मैच के करीब था और प्लेऑफ का दबाव बढ़ रहा था. शनिवार को माहौल उत्सव जैसा था जब KKR ने शीर्ष क्रम के शानदार प्रदर्शन की बदौलत 247/2 का विशाल स्कोर खड़ा किया. उनकी योजना पथिराना को अंत में एक 'छिपे हुए इक्के' के तौर पर इस्तेमाल करने की थी. उन्होंने अपनी पहली ही गेंद से अपनी महारत की झलक दिखाई. अपने पहले ओवर में उन्होंने केवल 7 रन दिए, जो इस बात का सबूत था कि उनकी कीमत इतनी अधिक क्यों है. उनका स्लिंगी आर्म एक्शन और गेंदबाजी का अंदाज काफी प्रभावी लग रहा था.

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अचानक किस्मत ने दिया धोखा

दूसरे ओवर के दौरान उन्होंने दूसरी बॉल 115.9 किमी/घंटा की गति वाली फेंकी और जिसे जोस बटलर ने एक रन के लिए खेला. इसी बॉल के बाद आपदा आ गई. गेंद फेंकने के ठीक बाद जैसे ही पथिराना अपनी बॉलिंग स्पॉट की ओर मुड़े और अपनी बाईं पिंडली को जोर से पकड़ लिया. उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था और उनकी चाल जम गई. कप्तान अजिंक्य रहाणे और टीम फिजियो तुरंत उनके पास पहुंचे. पथिराना ने स्ट्रेचिंग कर दोबारा दौड़ने की कोशिश की, लेकिन इच्छाशक्ति दर्द पर हावी नहीं हो सकी.

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अब KKR के लिए आगे क्या होगा?

दर्द बढ़ने पर पथिराना ने कप्तान की ओर देखा और बिना कुछ कहे ही सिर हिला दिया. इसके बाद वह भारी कदमों से मैदान से बाहर चले गए. केवल 1.2 ओवर फेंकने के बाद उनका खेल खत्म हो गया और उनकी जगह अनकैप्ड सौरभ दुबे को ओवर पूरा करने के लिए आना पड़ा. भले ही कोलकाता ने इस मैच में जीत हासिल की हो, लेकिन पथिराना की गैरमौजूदगी ने टीम के गेंदबाजी सेटअप और 18 करोड़ के निवेश पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पथिराना का एक बॉल अब तक इस आईपीएल में 2.25 करोड़ रुपये का पड़ा है. अब देखना है कि वह वापसी कर पाते हैं या नहीं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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