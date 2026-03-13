KKR ने आखिरकार किया मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट का ऐलान, PSL को छोड़ IPL को किया जॉइन

IPL 2026 Kolkata Knight Riders: कोलकाता नाइटराइडर्स ने आखिरकार बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है. फ्रैंचाइजी ने फैंस के इंतजार को आखिकार समाप्त कर दिया. उसने जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को चुना है. तीन बार की चैंपियन टीम में शामिल होने के लिए मुजारबानी ने 2026 पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है.

29 साल के इस खिलाड़ी के आने से KKR के तेज गेंदबाजी आक्रमण को काफी मजबूती मिलेगी, क्योंकि फ्रैंचाइजी ने चल रहे राजनीतिक तनाव के कारण मुस्तफिजुर को रिलीज करने का फैसला किया था. लंबे कद के मुजरबानी ने हाल ही में खत्म हुए टी20 वर्ल्ड कप में काफी प्रभावित किया था. उन्होंने 13 विकेट लिए थे और जिम्बाब्वे सुपर 8 चरण से बाहर हो गया था.

कोलकाता ने जारी किया बयान

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कोलकाता नाइटराइडर्स ने एक बयान में कहा, ''केकेआर ने जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी को आने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीजन के लिए अपनी टीम में शामिल किया है. 6 फीट 8 इंच लंबे इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में जिम्बाब्वे के प्रमुख तेज गेंदबाजों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है. वे अपनी तेज उछाल और पारी के अहम चरणों में विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं.''

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कोलकाता की गेंदबाजी होगी मजबूत

फ्रैंचाइजी ने आगे कहा, ''मुजारबानी के पास टी20 क्रिकेट का काफी अनुभव है. उन्होंने 80 से ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैचों में लगभग 21 की औसत से 90 से ज्यादा विकेट लिए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/8 रहा है. उनकी रफ्तार और निरंतरता इस सीजन में कोलकाता के तेज गेंदबाजी आक्रमण को और भी गहरा करेगी.''

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पीएसएल को दूसरी बार आईपीएल से झटका

मुजारबानी के 17 मार्च को कोलकाता पहुंचने की उम्मीद है. वह आईपीएल में शामिल होने के लिए पीएसएल के साथ अपने मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं. पिछले साल साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश ने भी ऐसा ही किया था. उनके इस फैसले से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. बॉश तेज गेंदबाज लिजाद विलियम्स की जगह मुंबई इंडियंस में शामिल हुए थे.