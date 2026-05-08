IPL में रनों की 'सुनामी', 10 छक्के और 47 गेंदों में शतक, KKR के ओपनर ने रचा ऐसा इतिहास जिसे देख कांप उठेंगी टीमें

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders: कोलकाता नाइटराइडर्स ने आईपीएल 2026 के 51वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उसने 8 विकेट से जीत हासिल की. कोलकाता की जीत में ओपनर फिन एलेन और गेंदबाजों ने बड़ा योगदान दिया. एलेन ने तूफानी शतक लगाकर सनसनी मचा दी. इस जीत के साथ कोलकाा के 10 मैचों में 9 अंक हो गए हैं. उसे 4 जीत मिली है और एक मुकाबला रद्द हुआ है. दूसरी ओर, दिल्ली को 11 मैचों में सातवीं हार मिली है और वह प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुका है. 8 अंकों के साथ टीम आठवें पायदान पर है.

फिन एलेन 2026 में एक कैलेंडर वर्ष में तीन टी20 शतक बनाने वाले पहले न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए बीबीएल (BBL) में 101(53), टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के लिए 100*(33) और अब आईपीएल 2026 में केकेआर के लिए 100*(47) रनों की यादगार पारियां खेली हैं. इसके साथ ही वह ब्रेंडन मैकुलम के बाद आईपीएल में शतक दर्ज करने वाले न्यूजीलैंड के केवल दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

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अजिंक्य रहाणे का सही फैसला

अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व वाली टीम ने शानदार हरफनमौला प्रदर्शन किया और लक्ष्य को 34 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया. मैच की शुरुआत टॉस जीतने के साथ हुई, जहां कप्तान रहाणे का पहले गेंदबाजी करने का फैसला टीम के लिए बेहद सही साबित हुआ. पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम सतह के मिजाज को समझने में विफल रही, जिससे उन्हें पूरे खेल के दौरान संघर्ष करना पड़ा. टीम किसी तरह 20 ओवर में 8 विकेट पर 142 रन ही बना सकी.

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निसांका ने लगाया अर्धशतक

दिल्ली के लिए श्रीलंकाई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पथुम निसांका ही कुछ संघर्ष दिखा सके, जिन्होंने शानदार अर्धशतक (50 रन) बनाया. केएल राहुल ने 23 रन बनाकर उनका साथ देने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी पारी को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए. दिल्ली का मध्यक्रम एक बार फिर पूरी तरह फ्लॉप रहा, जहां छह बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके. यह आशुतोष शर्मा की 39 रनों की तेजतर्रार पारी ही थी, जिसने दिल्ली को 142/8 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. कोलकाता के लिए कार्तिक त्यागी और अनुकूल रॉय ने 2-2 विकेट लिए. वैभव अरोड़ा, सुनील नरेन और कैमरन ग्रीन को एक-एक सफलता मिली.

A 47-ball ton with the last 55 runs coming in only 16 balls Finn Allen finishes with 100* in a successful run chase of 143 Scorecard https://t.co/NaWLphmJKY#TATAIPL | #KhelBindaas | #DCvKKR | @KKRiders pic.twitter.com/6Ze0sQosQB — IndianPremierLeague (@IPL) May 8, 2026

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फिन एलेन ने दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी

लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर के लिए फिन एलेन ने दूसरी पारी में पूरा समां बांध दिया. उन्होंने शुरुआत धीमी की, लेकिन एक बार लय पाने के बाद दिल्ली के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया. एलेन ने अपनी पारी में 10 गगनचुंबी छक्के लगाए और मात्र 47 गेंदों में अपना शतक पूरा कर केकेआर को 8 विकेट से बड़ी जीत दिला दी. कैमरन ग्रीन की 33*(27) रनों की पारी भी केकेआर की जीत में बेहद महत्वपूर्ण रही. कप्तान अजिंक्य रहाणे 13 और अंगकृष रघुवंशी 1 रन बनाकर आउट हो गए. दिल्ली की टीम 11 मई को अब धर्मशाला में पंजाब किंग्स से खेलेगी. वहीं, कोलकाता की टीम 13 मई को रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ खेलेगी.