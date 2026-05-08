Advertisement
trendingNow13209946
Hindi Newsक्रिकेटIPL में रनों की सुनामी, 10 छक्के और 47 गेंदों में शतक, KKR के ओपनर ने रचा ऐसा इतिहास जिसे देख कांप उठेंगी टीमें

IPL में रनों की 'सुनामी', 10 छक्के और 47 गेंदों में शतक, KKR के ओपनर ने रचा ऐसा इतिहास जिसे देख कांप उठेंगी टीमें

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders: कोलकाता नाइटराइडर्स के बल्लेबाज फिन एलेन ने 2026 में इतिहास रचते हुए एक ही कैलेंडर वर्ष में तीन टी20 शतक जड़े. अपनी आतिशी पारी से केकेआर को दिल्ली कैपिटल्स पर शानदार जीत दिलाई.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 08, 2026, 11:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोलकाता नाइटराइडर्स के फिन एलेन ने शतक लगाया.
कोलकाता नाइटराइडर्स के फिन एलेन ने शतक लगाया.

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders: कोलकाता नाइटराइडर्स ने आईपीएल 2026 के 51वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उसने 8 विकेट से जीत हासिल की. कोलकाता की जीत में ओपनर फिन एलेन और गेंदबाजों ने बड़ा योगदान दिया. एलेन ने तूफानी शतक लगाकर सनसनी मचा दी. इस जीत के साथ कोलकाा के 10 मैचों में 9 अंक हो गए हैं. उसे 4 जीत मिली है और एक मुकाबला रद्द हुआ है. दूसरी ओर, दिल्ली को 11 मैचों में सातवीं हार मिली है और वह प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुका है. 8 अंकों के साथ टीम आठवें पायदान पर है.

फिन एलेन 2026 में एक कैलेंडर वर्ष में तीन टी20 शतक बनाने वाले पहले न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए बीबीएल (BBL) में 101(53), टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के लिए 100*(33) और अब आईपीएल 2026 में केकेआर के लिए 100*(47) रनों की यादगार पारियां खेली हैं. इसके साथ ही वह ब्रेंडन मैकुलम के बाद आईपीएल में शतक दर्ज करने वाले न्यूजीलैंड के केवल दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

अजिंक्य रहाणे का सही फैसला

अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व वाली टीम ने शानदार हरफनमौला प्रदर्शन किया और लक्ष्य को 34 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया. मैच की शुरुआत टॉस जीतने के साथ हुई, जहां कप्तान रहाणे का पहले गेंदबाजी करने का फैसला टीम के लिए बेहद सही साबित हुआ. पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम सतह के मिजाज को समझने में विफल रही, जिससे उन्हें पूरे खेल के दौरान संघर्ष करना पड़ा. टीम किसी तरह 20 ओवर में 8 विकेट पर 142 रन ही बना सकी.

ये भी पढ़ें: 35 शतक, 129 फिफ्टी और 20541 रन, कौन है पाकिस्तान क्रिकेट का किंग? आसपास भी नहीं बाबर

निसांका ने लगाया अर्धशतक

दिल्ली के लिए श्रीलंकाई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पथुम निसांका ही कुछ संघर्ष दिखा सके, जिन्होंने शानदार अर्धशतक (50 रन) बनाया. केएल राहुल ने 23 रन बनाकर उनका साथ देने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी पारी को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए. दिल्ली का मध्यक्रम एक बार फिर पूरी तरह फ्लॉप रहा, जहां छह बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके. यह आशुतोष शर्मा की 39 रनों की तेजतर्रार पारी ही थी, जिसने दिल्ली को 142/8 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. कोलकाता के लिए कार्तिक त्यागी और अनुकूल रॉय ने 2-2 विकेट लिए. वैभव अरोड़ा, सुनील नरेन और कैमरन ग्रीन को एक-एक सफलता मिली.

 

 

ये भी पढ़ें: क्रिकेट इतिहास का सबसे जानलेवा ओवर! बुलेट की रफ्तार से आई बॉल, कांप गया था धुरंधर

फिन एलेन ने दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी

लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर के लिए फिन एलेन ने दूसरी पारी में पूरा समां बांध दिया. उन्होंने शुरुआत धीमी की, लेकिन एक बार लय पाने के बाद दिल्ली के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया. एलेन ने अपनी पारी में 10 गगनचुंबी छक्के लगाए और मात्र 47 गेंदों में अपना शतक पूरा कर केकेआर को 8 विकेट से बड़ी जीत दिला दी. कैमरन ग्रीन की 33*(27) रनों की पारी भी केकेआर की जीत में बेहद महत्वपूर्ण रही. कप्तान अजिंक्य रहाणे 13 और अंगकृष रघुवंशी 1 रन बनाकर आउट हो गए. दिल्ली की टीम 11 मई को अब धर्मशाला में पंजाब किंग्स से खेलेगी. वहीं, कोलकाता की टीम 13 मई को रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ खेलेगी.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Finn AllenDelhi CapitalsKolkata Knight Riders

Trending news

सुवेंदु के PA की हत्या पर नया खुलासा, कितने की दी गई सुपारी; हमलावर की पहचान हुई?
DNA
सुवेंदु के PA की हत्या पर नया खुलासा, कितने की दी गई सुपारी; हमलावर की पहचान हुई?
ये 'ताज' नहीं आसां... आग का दरिया है, CM बनते ही सुवेंदु के सामने होंगी ये चुनौतियां
DNA
ये 'ताज' नहीं आसां... आग का दरिया है, CM बनते ही सुवेंदु के सामने होंगी ये चुनौतियां
'बीजेपी को नहीं हरा सकता, लेकिन...', चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी का नया दावा
Rahul Gandhi
'बीजेपी को नहीं हरा सकता, लेकिन...', चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी का नया दावा
भारत की वो इकलौती जगह, जहां पर टमाटर-प्याज के भाव में थैला भरकर ला सकते हैं काजू
kaju
भारत की वो इकलौती जगह, जहां पर टमाटर-प्याज के भाव में थैला भरकर ला सकते हैं काजू
जीत के 100 घंटे बाद 'विजय' पथ पर TVK की गाड़ी, अब तक कितनी 'स्टेपनी' का मिला साथ?
Tamil Nadu
जीत के 100 घंटे बाद 'विजय' पथ पर TVK की गाड़ी, अब तक कितनी 'स्टेपनी' का मिला साथ?
'नापाक मंसूबे सफल नहीं होने देंगे', विपक्ष पर भगवंत मान ने साधा निशाना
Punjab news
'नापाक मंसूबे सफल नहीं होने देंगे', विपक्ष पर भगवंत मान ने साधा निशाना
तमिलनाडु की सियासी पिक्चर का सस्पेंस खत्म, विजय को मिल ही गया सरकार बनाने का न्योता
Vijay Thalapathy
तमिलनाडु की सियासी पिक्चर का सस्पेंस खत्म, विजय को मिल ही गया सरकार बनाने का न्योता
क्या हैं हंतावायरस के लक्षण? कोरोना के बाद फैले नए वायरस से तीन की मौत;ऐसे करें बचाव
Hantavirus
क्या हैं हंतावायरस के लक्षण? कोरोना के बाद फैले नए वायरस से तीन की मौत;ऐसे करें बचाव
CM की कुर्सी हथियाने के लिए बेताब है BJP, लेकिन NC में कोई 'एकनाथ शिंदे' नहीं: उमर
CM Omar Abdullah
CM की कुर्सी हथियाने के लिए बेताब है BJP, लेकिन NC में कोई 'एकनाथ शिंदे' नहीं: उमर
TN में तकरार, दिल्ली में साथ बैठने से 'इनकार'; DMK MP ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी
DMK
TN में तकरार, दिल्ली में साथ बैठने से 'इनकार'; DMK MP ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी