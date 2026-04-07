KKR ने छुपाकर रखा है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, वर्ल्ड कप में मचाई थी तबाही, आखिर क्यों मौका नहीं दे रहे अजिंक्य रहाणे?

IPL 2026 KKR Tim Seifert: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए आईपीएल 2026 सीजन की शुरुआत निराशाजनक हुई है. टीम को शुरुआती दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा. कोलकाता को सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने वानखेड़े स्टेडियम में परास्त किया था. उसके बाद होमग्राउंड ईडन गार्डन्स में उसे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी. अब तीसरा मुकाबला सोमवार (6 अप्रैल) को पंजाब किंग्स के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हो गया. इस तरह टीम के 3 मैचों में सिर्फ 1 रन हैं. उसे अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश है.

कोलकाता के शीर्ष क्रम ने अब तक धमाकेदार प्रदर्शन नहीं किया है. निरंतरता की कमी साफ झलक रही है. कभी ओपनर फिन एलन का बल्ला चलता है तो कभी कप्तान अजिंक्य रहाणे. रहाणे के 3 मैचों में 83 रन हैं. इतने ही मुकाबलों में एलन के 71 रन हैं. अंगकृष रघुवंशी के सबसे ज्यादा 110 रन हैं. टूर्नामेंट के सबसे महंगे बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन 3 मैचों में सिर्फ 24 रन बनाए. एलन की निरंतरता और ग्रीन के खराफ फॉर्म को देखते हुए टिम साइफर्ट को प्लेइंग-11 में रखने की मांग उठने लगी है.

तूफानी बल्लेबाजी के लिए मशहूर साइफर्ट

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कोलकाता ने अपने सबसे खतरनाक बल्लेबाज को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा हुआ है. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली यह टीम पहले दो मैचों में संघर्ष करती नजर आई है, लेकिन इसके बावजूद टिम साइफर्ट नाम के तूफानी ओपनर को अब तक एक भी मैच में नहीं खिलाया गया है. साइफर्ट पहली ही गेंद से छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं और पावरप्ले के शुरुआती 6 ओवरों में ही मैच का रुख पलटने का माद्दा रखते हैं.

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टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कैसा रहा साइफर्ट का प्रदर्शन?

टिम साइफर्ट हाल ही में संपन्न हुए टी20 विश्व कप 2026 के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए ओपनिंग करते हुए 8 मैचों की 6 पारियों में 46.57 की औसत और 166.33 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 326 रन बनाए थे. टूर्नामेंट में उन्होंने सबसे ज्यादा 4 अर्धशतक जड़े और वह पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान (383 रन) के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज रहे. उनके बल्ले से निकले 34 चौके और 16 छक्के उनकी आक्रामकता की गवाही देते हैं.

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क्या फिन एलन के साथ बन सकती है विध्वंसक ओपनिंग जोड़ी?

केकेआर के पास फिलहाल एक बेहतरीन अवसर है कि वह न्यूजीलैंड की सफल ओपनिंग जोड़ी को अपनी टीम के लिए इस्तेमाल करे. अगर टीम मैनेजमेंट चाहे तो फिन एलन के साथ टिम साइफर्ट को ओपनिंग की जिम्मेदारी दे सकता है. ये दोनों खिलाड़ी पहली गेंद से विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने में माहिर हैं. साइफर्ट को केकेआर ने आईपीएल 2026 की नीलामी में मात्र 1.50 करोड़ रुपये में खरीदा था, जो उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए एक बहुत ही किफायती सौदा साबित हो सकता है. साइफर्ट को कैमरन ग्रीन की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है.