Hindi Newsक्रिकेट

KKR IPL 2026 Squad: आंद्रे रसेल, अय्यर समेत यह 9 खिलाड़ी रिलीज, KKR ने लिया चौंकाने वाला फैसला

KKR IPL 2026 Squad: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन की तैयारी हो चुकी है. 16 दिसंबर को आबू धाबी में मिनी ऑक्शन होगा. इससे पहले आज यानी 15 नवंबर को सभी टीमों ने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. आइए जानते हैं तीन बार की चैंपियन केकेआर ने किन खिलाड़ियों को रखा और किन्हें रिलीज कर दिया

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 15, 2025, 05:31 PM IST
kolkata knight riders Retained released players list
kolkata knight riders Retained released players list

KKR IPL 2026 Squad: आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों ने अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. 3 बार की चैंपियन केकेआर ने कई चौंकाने वाले फैसले लिए हैं. उसने एक दो नहीं बल्कि 9 खिलाड़ियों को रिलीज किया है. रिलीज होने वाले खिलाड़ियों में वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसेल, क्विंटन डी कॉक और मोईन अली जैसे बड़े नाम हैं. रसेल 11 साल तक इस टीम का हिस्सा रहे. उन्होंने कई मौकों पर टीम को अकेले के दम पर जीत दिलाई, लेकिन अब वो अगला सीजन नई टीम में नजर आ सकते हैं. हो सकता है केकेआर उन्हें मिनी ऑक्शन में खरीद ले..

केकेआर ने इन 9 खिलाड़ियों को किया रिलीज

आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, लवनिथ सिसोदिया, मोइन अली, क्विंटन डी कॉक, रहमतुल्लाह गुरबाज, स्पेंसर जॉनसन, एनरिक नॉर्खिया, चेतन सकारिया

केकेआर ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन

रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, सुनील नारायण, रमनदीप सिंह, अंकुरूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक

केकेआर के पास बचा 63.3 करोड़ का पर्स

केकेआर मिनी नीलामी में 63.3 करोड़ के पर्स के साथ जाएगी. उसकी नजर विकेटकीपर बल्लेबाज खरीदने पर रहेगी, क्योंकि टीम ने दोनों विकेटकीपर गुरबाज और डी कॉक को रिलीज कर दिया है. नीलामी के दौरान केकेआर कुल 13 खिलाड़ी खरीदेगी, जिसमें से 6 विदेशी प्लेयर के स्लॉट हैं.

आईपीएल 2026 के लिए केकेआर का स्क्वाड कैसा है?

रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, सुनील नारायण, रमनदीप सिंह, अंकुरूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक..

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

Andre RussellKKRIPL 2026

