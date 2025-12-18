Advertisement
trendingNow13045733
Hindi Newsक्रिकेटKKR ने जिसे 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा, उसने ही दे दिया बड़ा झटका? इतने दिनों तक IPL से रहेगा गायब

KKR ने जिसे 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा, उसने ही दे दिया बड़ा झटका? इतने दिनों तक IPL से रहेगा गायब

Indian Premier League: बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएवल) 2026 से कुछ समय के लिए बाहर रहेंगे. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्वदेश लौट जाएंगे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 18, 2025, 08:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

KKR ने जिसे 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा, उसने ही दे दिया बड़ा झटका? इतने दिनों तक IPL से रहेगा गायब

Indian Premier League KKR: बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएवल) 2026 से कुछ समय के लिए बाहर रहेंगे. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्वदेश लौट जाएंगे. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने इसकी पुष्टि कर दी है. क्रिकेट ऑपरेशंस के चेयरमैन नजमुल आबेदीन फहीम ने कहा कि मुस्तफिजुर इंटरनेशनल ड्यूटी के कारण IPL सीजन के बीच में लगभग आठ से दस दिनों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बयान

मुस्तफिजुर को आईपीएल ऑक्शन में कोलकाता नाइटराइडर्स ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. इस छोटे ब्रेक को छोड़कर पूरे आईपीएल में खेलने की उम्मीद है. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार फहीम ने कहा, ''उन्हें लगभग पूरा आईपीएल खेलने का मौका मिलेगा.'' हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफिकेशन के लिए बांग्लादेश की कोशिश का मतलब है कि न्यूजीलैंड सीरीज में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की मौजूदगी एक प्रायोरिटी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 45 गेंद में शतक, 10 छक्कों की आंधी... SMAT फाइनल में 'जख्मी शेर' की दहाड़, टी20 वर्ल्ड कप में मिलेगा मौका?

KKR पर बड़ा असर

इस छोटे से समय में बाहर होने के बावजूद, मुस्तफ़िज़ुर का आईपीएल में ओवरऑल हिस्सा लेना जारी है. उनकी गैरमौजूदगी कोलकाता के लिए मैनेज करने लायक होगी, क्योंकि उनकी टीम में गहराई है. हालांकि टीम को बीच के ओवरों में उनके कटर और अनुभव की कमी खलेगी, लेकिन केकेआर का बड़ा स्क्वॉड कुछ राहत देता है. उसके पास बैक-अप पेसर तैयार हैं.

ये भी पढ़ें: बारिश-तूफान या Fog ही नहीं.. इन अजीबोगरीब कारणों से रद्द हो चुका मैच, हैरान कर देगी ये वजह

केकेआर के पास ये तेज गेंदबाज

मुस्तफिजुर के अलावा कोलकाता ने श्रीलंका के स्टार पेसर मथीशा पथिराना को भी 18 करोड़ रुपये में खरीदा है. उन्होंने पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए कमाल का प्रदर्शन किया था. KKR के दूसरे पेस बॉलिंग ऑप्शन हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, आकाश दीप, कार्तिक त्यागी हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
Maharashtra
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
Punjab news in hindi
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
Mamata Banerjee
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
Jammu Kashmir
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
Supreme Court News
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
Jammu and Kashmir
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
Supreme Court News
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
Shashi Tharoor
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
air pollution
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
BMC Election
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना