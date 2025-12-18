KKR ने जिसे 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा, उसने ही दे दिया बड़ा झटका? इतने दिनों तक IPL से रहेगा गायब

Indian Premier League KKR: बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएवल) 2026 से कुछ समय के लिए बाहर रहेंगे. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्वदेश लौट जाएंगे. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने इसकी पुष्टि कर दी है. क्रिकेट ऑपरेशंस के चेयरमैन नजमुल आबेदीन फहीम ने कहा कि मुस्तफिजुर इंटरनेशनल ड्यूटी के कारण IPL सीजन के बीच में लगभग आठ से दस दिनों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बयान

मुस्तफिजुर को आईपीएल ऑक्शन में कोलकाता नाइटराइडर्स ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. इस छोटे ब्रेक को छोड़कर पूरे आईपीएल में खेलने की उम्मीद है. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार फहीम ने कहा, ''उन्हें लगभग पूरा आईपीएल खेलने का मौका मिलेगा.'' हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफिकेशन के लिए बांग्लादेश की कोशिश का मतलब है कि न्यूजीलैंड सीरीज में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की मौजूदगी एक प्रायोरिटी है.

KKR पर बड़ा असर

इस छोटे से समय में बाहर होने के बावजूद, मुस्तफ़िज़ुर का आईपीएल में ओवरऑल हिस्सा लेना जारी है. उनकी गैरमौजूदगी कोलकाता के लिए मैनेज करने लायक होगी, क्योंकि उनकी टीम में गहराई है. हालांकि टीम को बीच के ओवरों में उनके कटर और अनुभव की कमी खलेगी, लेकिन केकेआर का बड़ा स्क्वॉड कुछ राहत देता है. उसके पास बैक-अप पेसर तैयार हैं.

केकेआर के पास ये तेज गेंदबाज

मुस्तफिजुर के अलावा कोलकाता ने श्रीलंका के स्टार पेसर मथीशा पथिराना को भी 18 करोड़ रुपये में खरीदा है. उन्होंने पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए कमाल का प्रदर्शन किया था. KKR के दूसरे पेस बॉलिंग ऑप्शन हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, आकाश दीप, कार्तिक त्यागी हैं.