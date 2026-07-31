KKR New Captain Race: कौन होगा शाहरुख खान की टीम का अगला कैप्टन? अजिंक्य रहाणे के बाद कप्तान बनने की रेस में 3 धुरंधर

KKR New Captain Race: बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के सह-स्वामित्व वाली कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के लिए आईपीएल 2026 का अभियान काफी निराशाजनक रहा. टीम अंक तालिका में 7वें स्थान पर रही और प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रही. केकेआर ने आईपीएल 2026 की नीलामी में 10 टीमों में सबसे बड़े बजट के साथ हिस्सा लिया था, लेकिन टीम दूसरे साल खिताब की दौड़ में शामिल नहीं हो पाई.
अब इस साल के अंत में होने वाली IPL 2027 की खिलाड़ियों की नीलामी से पहले कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गुरुवार को खेल के सभी प्रारूपों से तत्काल प्रभाव से संन्यास की घोषणा कर दी है. रहाणे को फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2026 सीजन से पहले 1.5 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था. वह पिछले दो सीजन से केकेआर के कप्तान की भूमिका निभा रहे थे.
Senior India batter Ajinkya Rahane announces retirement from international cricket.#AjinkyaRahane pic.twitter.com/CVtwVE5n82
— All India Radio News (@airnewsalerts) July 30, 2026
तीन बार की आईपीएल चैंपियन टीम आईपीएल 2027 की नीलामी में किसी बड़े क्रिकेटर को नहीं खरीदती या ट्रेड के जरिए किसी को शामिल नहीं करती, तब तक अगले कप्तान टीम के उप-कप्तान रिंकू सिंह हो सकते हैं. उत्तर प्रदेश और टीम इंडिया के इस बल्लेबाज को IPL 2026 सीजन से पहले केकेआर का उप-कप्तान बनाया गया था. इफ्रेंचाइजी उन्हें भविष्य के लीडर के रूप में तैयार करने की योजना बना रही है.
केकेआर के मुख्य कोच अभिषेक नायर ने आईपीएल 2026 से पहले कहा था, ''पिछले कुछ सालों में हमने रिंकू सिंह को न केवल एक क्रिकेटर के रूप में बल्कि एक लीडर के रूप में भी विकसित होते देखा है.'' उन्होंने यह भी कहा था कि रिंकू मैदान के बाहर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी ओर पूरी टीम देखती है. विश्व कप जीतने के बाद रहाणे से कमान संभालने और अधिक जिम्मेदारी उठाने का यह उनके लिए बिल्कुल सही समय है.
रिंकू सिंह के पास कप्तानी का अनुभव सीमित है, लेकिन उनके आंकड़े प्रभावशाली हैं. उन्होंने मेरठ मेवरिक्स को 2024 में UPT20 खिताब दिलाया और 2025 में टीम उपविजेता रही. उन्होंने कप्तान के तौर पर 18 में से 13 मैच जीते थे. इसके अलावा उन्होंने 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी से पहले भुवनेश्वर कुमार की जगह उत्तर प्रदेश की लिस्ट ए टीम की कप्तानी भी संभाली है.
रहाणे के विकल्प के रूप में अनुभवी वेस्टइंडीज ऑलराउंडर सुनील नरेन एक बड़ा नाम हैं. उन्हें केकेआर ने IPL 2026 से पहले 12 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. नरेन के नाम IPL में 207 विकेट दर्ज हैं और वे नाइटराइडर्स की ग्लोबल फ्रेंचाइजी में भी नेतृत्व का अनुभव रखते हैं. एक अन्य विकल्प रोवमैन पॉवेल हो सकते हैं, जिन्होंने 2022-2024 के बीच 37 मैचों में वेस्टइंडीज की कप्तानी की है.