Add Zee Business As A Preferred Source
App

KKR New Captain Race: कौन होगा शाहरुख खान की टीम का अगला कैप्टन? अजिंक्य रहाणे के बाद कप्तान बनने की रेस में 3 धुरंधर

KKR New Captain Race: अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद कोलकाता नाइटराइडर्स में कप्तानी का संकट गहराया गया है. क्या रिंकू सिंह या सुनील नरेन बनेंगे नए कप्तान? जानें IPL 2027 के लिए क्या है टीम की योजना.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 31, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:47 PM IST
KKR New Captain Race: कौन होगा शाहरुख खान की टीम का अगला कैप्टन? अजिंक्य रहाणे के बाद कप्तान बनने की रेस में 3 धुरंधर
Image Credit: कौन होगा कोलकाता नाइटराइडर्स का अगला कप्तान? Photo Credit: BCCI

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आप भी पैकेट वाला दूध शिवलिंग पर चढ़ा आते हैं, ऐसा करना सही या गलत? जानें
2
3
4
5