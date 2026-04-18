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Hindi Newsक्रिकेटKKR का नया कोच हुआ तय? नोट कर लें पुराने जादूगर का नाम, 5 साल पहले पहुंचाया था ट्रॉफी के करीब

KKR का नया कोच हुआ तय? नोट कर लें पुराने जादूगर का नाम, 5 साल पहले पहुंचाया था ट्रॉफी के करीब

IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम की हालत पतली नजर आ रही है. टीम 6 मैच में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है और 10वें नंबर पर काबिज है. कोई कप्तानी पर सवाल उठा रहा तो कोई टीम मैनेजमेंट पर. अब टीम के नए कोच की भविष्यवाणी हुई है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 18, 2026, 12:14 PM IST
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KKR का नया कोच तय. (BCCI)
KKR का नया कोच तय. (BCCI)

आईपीएल 2026 कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए बुरे सपने जैसा साबित हो रहा है. इस टीम को 6 मैच में एक भी जीत नसीब नहीं हुई है. जिसके चलते ये टीम प्वाइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर पहुंच चुकी है. कभी कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं तो कभी मैनेजमेंट को लताड़ा जा रहा है. अब टीम के नए कोच की भविष्यवाणी हो चुकी है. क्रिकेट के दिग्गज केविन पीटरसन ने टीम के भविष्य के नए कोच का नाम सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

पीटरसन ने ठोका दावा

केविन पीटरसन ने दावा ठोका है कि अगले सीजन केकेआर टीम के कोच ब्रेंडन मैकुलम होंगे. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'मैकुलम अगले सीज़न में KKR के कोच होंगे. इस ट्वीट को बुकमार्क कर लें.' KKR ने IPL 2026 से पहले ही अपने कोचिंग सेटअप में बदलाव किया था, चंद्रकांत पंडित की जगह अभिषेक नायर को हेड कोच नियुक्त किया था, लेकिन इस कदम से अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है.

IPL 2021 में फाइनल में पहुंचाया

मैकुलम फिलहाल इंग्लैंड के हेड कोच के तौर पर काम कर रहे हैं और 2027 वर्ल्ड कप तक उनका कॉन्ट्रैक्ट जारी रहेगा. मैकुलम का KKR के साथ लंबा जुड़ाव रहा है. उन्होंने 2008-2010 के बीच और फिर 2012-2013 के बीच टीम के लिए खेला था. इसके बाद 2020 से 2022 तक हेड कोच के तौर पर लौटे और टीम को IPL 2021 के फ़ाइनल तक पहुंचाया.

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ये भी पढ़ें.. कोई खिलाड़ी नहीं... ये था KKR की हार का सबसे बड़ा कारण, कप्तान रहाणे ने फोड़ा ठीकरा

क्या बोले रहाणे?

केकेआर को पिछले मैच में गुजरात के खिलाफ 5 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था. इस मैच के बाद रहाणे ने कहा, 'मैच हारने के तुरंत बाद बाहर आकर बात करना कभी आसान नहीं होता. लेकिन मैं सकारात्मक बातों पर ध्यान देना चाहूंगा. जिस तरह से हमने शुरुआत की, शुरुआती ओवरों में ही तीन विकेट गंवा दिए, वह मुश्किल था. कैमरन ग्रीन की पारी शानदार थी. वह दबाव में थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पलटवार किया और उनके गेंदबाजों का सामना किया, वह देखना अद्भुत था. 147 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद, एक बैटिंग यूनिट के तौर पर हमारे लिए 180 के आस-पास पहुंचना थोड़ा मुश्किल था.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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