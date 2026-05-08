KKR को मिलेगा गजब फायदा, '1 एक्स्ट्रा अंक' से प्लेऑफ में पहुंचना होगा आसान, समझें पूरा समीकरण

KKR Playoff Scenario after win against DC: आईपीएल 2026 के पहले हाफ में कोलकाता नाइट राइडर्स की गाड़ी हार के दलदल में फंसी हुई थी. लगातार 5 हार झेलने के बाद अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम पर काफी दबाव था, लेकिन अचानक उनकी किस्मत बदल गई है. शुक्रवार (8 मई) को खेले गए मुकाबले में केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से रौंदकर लगातार चौथी जीत हासिल कर ली. कोलकाता की इस जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव हुआ है. दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ का सफर अब दूर नजर आ रहा है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ के करीब आ रही है. ऊपर से उनके खाते में एक एक्स्ट्रा अंक भी है, जो आगे चलकर बाकी टीमों के लिए सिरदर्दी बन सकता है.

शुक्रवार (8 मई) को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में केकेआर ने पहले दिल्ली कैपिटल्स को 142 रनों पर रोका और फिर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया. लगातार 'फ्लॉप शो' के बाद स्टार ओपनर फिन एलन ने जलवा दिखाया और 47 गेंदों पर शानदार सेंचुरी जड़ टीम की जीत के हीरो बने.

प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है केकेआर

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत के बाद केकेआर के खाते में 2 महत्वपूर्ण अंक भी आए, साथ में उनका नेट रन रेट भी बेहतर हुआ. इसके पीछे की बड़ी वजह ये रही कि कोलकाता ने 34 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य का पीछा कर लिया. प्लेऑफ के लिहाज से देखें तो ये जीत उनके लिए अहम साबित हो सकता है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 में अभी तक 10 मुकाबले खेले हैं. 5 में उन्हें हार नसीब हुई है, जबकि 4 में जीत मिली है. पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका मैच बारिश की वजह से धुल गया था. केकेआर के खाते में फिलहाल 9 अंक हैं. प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए उन्हें बाकी बचे 4 मैचों में कोशिश करनी होगी कि चारों मैच जीते. हालांकि, 3 जीत से भी केकेआर का काम बन सकता है.

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एक एक्स्ट्रा अंक का मिलेगा फायदा?

दरअसल, केकेआर को अभी 4 मुकाबले और खेलने हैं. अगर उन्हें सभी मैचों में जीत मिलती है तो उनके 17 अंक हो जाएंगे और वो आसानी से प्लेऑफ में जगह बना लेंगे. हालांकि, एक हार से भी उनका काम बन सकता है. 3 जीत से उनके खाते में 15 अंक रहेंगे. अगर कोई टीम 14 पॉइंट पर सफर समाप्त करती है तो इस स्थिति में केकेआर को एक अतिरिक्त अंक का फायदा मिल जाएगा. बता दें कि पंजाब किंग्स के खिलाफ केकेआर का मैच रद्द हो गया था. इस मुकाबले में केकेआर संकट में थी, लेकिन बारिश ने साथ दिया और मुकाबला धुल गया. ऐसे में उनके खाते में फ्री में एक अंक जुड़ गया.