Advertisement
trendingNow13209945
Hindi Newsक्रिकेटKKR को मिलेगा गजब फायदा, 1 एक्स्ट्रा अंक से प्लेऑफ में पहुंचना होगा आसान, समझें पूरा समीकरण

KKR को मिलेगा गजब फायदा, '1 एक्स्ट्रा अंक' से प्लेऑफ में पहुंचना होगा आसान, समझें पूरा समीकरण

KKR Playoff Scenario after win against DC: आईपीएल 2026 के पहले हाफ में Kolkata Knight Riders की गाड़ी हार के दलदल में फंसी हुई थी. लगातार 5 हार झेलने के बाद Ajinkya Rahane की अगुवाई वाली टीम पर काफी दबाव था, लेकिन अचानक उनकी किस्मत बदल गई है. शुक्रवार (8 मई) को खेले गए मुकाबले में केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से रौंदकर लगातार चौथी जीत हासिल कर ली. कोलकाता की इस जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव हुआ है. दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ का सफर अब दूर नजर आ रहा है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ के करीब आ रही है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 08, 2026, 11:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

KKR IPL 2026 Playoff Scenario (PHOTO- IPLT20.COM)
KKR IPL 2026 Playoff Scenario (PHOTO- IPLT20.COM)

KKR Playoff Scenario after win against DC: आईपीएल 2026 के पहले हाफ में कोलकाता नाइट राइडर्स की गाड़ी हार के दलदल में फंसी हुई थी. लगातार 5 हार झेलने के बाद अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम पर काफी दबाव था, लेकिन अचानक उनकी किस्मत बदल गई है. शुक्रवार (8 मई) को खेले गए मुकाबले में केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से रौंदकर लगातार चौथी जीत हासिल कर ली. कोलकाता की इस जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव हुआ है. दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ का सफर अब दूर नजर आ रहा है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ के करीब आ रही है. ऊपर से उनके खाते में एक एक्स्ट्रा अंक भी है, जो आगे चलकर बाकी टीमों के लिए सिरदर्दी बन सकता है.

शुक्रवार (8 मई) को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में केकेआर ने पहले दिल्ली कैपिटल्स को 142 रनों पर रोका और फिर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया. लगातार 'फ्लॉप शो' के बाद स्टार ओपनर फिन एलन ने जलवा दिखाया और 47 गेंदों पर शानदार सेंचुरी जड़ टीम की जीत के हीरो बने.

प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है केकेआर

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत के बाद केकेआर के खाते में 2 महत्वपूर्ण अंक भी आए, साथ में उनका नेट रन रेट भी बेहतर हुआ. इसके पीछे की बड़ी वजह ये रही कि कोलकाता ने 34 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य का पीछा कर लिया. प्लेऑफ के लिहाज से देखें तो ये जीत उनके लिए अहम साबित हो सकता है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 में अभी तक 10 मुकाबले खेले हैं. 5 में उन्हें हार नसीब हुई है, जबकि 4 में जीत मिली है. पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका मैच बारिश की वजह से धुल गया था. केकेआर के खाते में फिलहाल 9 अंक हैं. प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए उन्हें बाकी बचे 4 मैचों में कोशिश करनी होगी कि चारों मैच जीते. हालांकि, 3 जीत से भी केकेआर का काम बन सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

एक एक्स्ट्रा अंक का मिलेगा फायदा?

दरअसल, केकेआर को अभी 4 मुकाबले और खेलने हैं. अगर उन्हें सभी मैचों में जीत मिलती है तो उनके 17 अंक हो जाएंगे और वो आसानी से प्लेऑफ में जगह बना लेंगे. हालांकि, एक हार से भी उनका काम बन सकता है. 3 जीत से उनके खाते में 15 अंक रहेंगे. अगर कोई टीम 14 पॉइंट पर सफर समाप्त करती है तो इस स्थिति में केकेआर को एक अतिरिक्त अंक का फायदा मिल जाएगा. बता दें कि पंजाब किंग्स के खिलाफ केकेआर का मैच रद्द हो गया था. इस मुकाबले में केकेआर संकट में थी, लेकिन बारिश ने साथ दिया और मुकाबला धुल गया. ऐसे में उनके खाते में फ्री में एक अंक जुड़ गया.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

सुवेंदु के PA की हत्या पर नया खुलासा, कितने की दी गई सुपारी; हमलावर की पहचान हुई?
DNA
सुवेंदु के PA की हत्या पर नया खुलासा, कितने की दी गई सुपारी; हमलावर की पहचान हुई?
ये 'ताज' नहीं आसां... आग का दरिया है, CM बनते ही सुवेंदु के सामने होंगी ये चुनौतियां
DNA
ये 'ताज' नहीं आसां... आग का दरिया है, CM बनते ही सुवेंदु के सामने होंगी ये चुनौतियां
'बीजेपी को नहीं हरा सकता, लेकिन...', चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी का नया दावा
Rahul Gandhi
'बीजेपी को नहीं हरा सकता, लेकिन...', चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी का नया दावा
भारत की वो इकलौती जगह, जहां पर टमाटर-प्याज के भाव में थैला भरकर ला सकते हैं काजू
kaju
भारत की वो इकलौती जगह, जहां पर टमाटर-प्याज के भाव में थैला भरकर ला सकते हैं काजू
जीत के 100 घंटे बाद 'विजय' पथ पर TVK की गाड़ी, अब तक कितनी 'स्टेपनी' का मिला साथ?
Tamil Nadu
जीत के 100 घंटे बाद 'विजय' पथ पर TVK की गाड़ी, अब तक कितनी 'स्टेपनी' का मिला साथ?
'नापाक मंसूबे सफल नहीं होने देंगे', विपक्ष पर भगवंत मान ने साधा निशाना
Punjab news
'नापाक मंसूबे सफल नहीं होने देंगे', विपक्ष पर भगवंत मान ने साधा निशाना
तमिलनाडु की सियासी पिक्चर का सस्पेंस खत्म, विजय को मिल ही गया सरकार बनाने का न्योता
Vijay Thalapathy
तमिलनाडु की सियासी पिक्चर का सस्पेंस खत्म, विजय को मिल ही गया सरकार बनाने का न्योता
क्या हैं हंतावायरस के लक्षण? कोरोना के बाद फैले नए वायरस से तीन की मौत;ऐसे करें बचाव
Hantavirus
क्या हैं हंतावायरस के लक्षण? कोरोना के बाद फैले नए वायरस से तीन की मौत;ऐसे करें बचाव
CM की कुर्सी हथियाने के लिए बेताब है BJP, लेकिन NC में कोई 'एकनाथ शिंदे' नहीं: उमर
CM Omar Abdullah
CM की कुर्सी हथियाने के लिए बेताब है BJP, लेकिन NC में कोई 'एकनाथ शिंदे' नहीं: उमर
TN में तकरार, दिल्ली में साथ बैठने से 'इनकार'; DMK MP ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी
DMK
TN में तकरार, दिल्ली में साथ बैठने से 'इनकार'; DMK MP ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी