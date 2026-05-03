KKR पर किस्मत मेहरबान, SRH के खिलाफ जीत और 1 'मुफ्त के अंक' से खुल गया प्लेऑफ का दरवाजा, समझें समीकरण

Kolkata Knight Riders Playoff Qualification Scenario: बैक टू बैक 6 हार के बाद अब कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) जीत की पटरी पर सवार हो गई है. 3 बार की चैंपियन टीम ने लगातार तीन मुकाबले जीत लिए हैं और प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो KKR के फिलहाल 9 मैचों में 7 अंक हैं. दिलचस्प बात ये है कि उनके खाते में वो एक अतिरिक्त पॉइंट बाकी टीमों के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है.
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Kolkata Knight Riders Playoff Qualification Scenario: आईपीएल 2026 में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ के ट्रैक पर वापस लौट आई है. रविवार को अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद के विजय रथ को रोक दिया. राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में SRH की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 165 रनों पर सिमट गई. इसके जवाब में KKR ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया. ये जीत कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आई है. आइए जानते हैं कि अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है.
बैक टू बैक 6 हार के बाद अब कोलकाता नाइट राइडर्स जीत की पटरी पर सवार हो गई है. 3 बार की चैंपियन टीम ने लगातार तीन मुकाबले जीत लिए हैं और प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो KKR के फिलहाल 9 मैचों में 7 अंक हैं. दिलचस्प बात ये है कि उनके खाते में वो एक अतिरिक्त पॉइंट बाकी टीमों के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है.
केकेआर ने इस सीजन अभी तक 9 मुकाबले खेले हैं. 5 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 3 में जीत मिली है. वहीं, पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका मैच बारिश की वजह से धुल गया था. ईडन गार्डन्स मैदान पर हुए उस मुकाबले में केकेआर की हालत बेहद नाजुक थी और ऐसा लगा था कि पंजाब आसानी से मैच जीत लेगी, लेकिन बारिश ने एंट्री मारी और मैच रद्द हो गया. इसके बाद दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले. यही एक अंक कोलकाता को प्लेऑफ में पहुंचा सकता है.
दरअसल, केकेआर को अभी 5 मुकाबले और खेलने हैं. अगर उन्हें सभी मैचों में जीत मिलती है तो उनके 17 अंक हो जाएंगे और रहाणे की टीम आसानी से प्लेऑफ का टिकट कटवा लेगी. हालांकि, एक हार से भी उनका काम बन सकता है. 4 जीत से उनके खाते में 15 अंक रहेंगे. अगर कोई टीम 14 पॉइंट पर सफर समाप्त करती है तो इस स्थिति में केकेआर को एक अतिरिक्त अंक का फायदा मिल जाएगा.
शुक्रवार, 8 मई: बनाम दिल्ली कैपिटल्स (अरुण जेटली स्टेडियम)
बुधवार, 13 मई: बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (रायपुर)
शनिवार, 16 मई: बनाम गुजरात टाइटंस (ईडन गार्डन्स)
बुधवार, 20 मई: बनाम मुंबई इंडियंस (ईडन गार्डन्स)
रविवार, 24 मई: बनाम दिल्ली कैपिटल्स (ईडन गार्डन्स)