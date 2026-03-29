कोरबो लोरबो जीतबो... कोलकाता नाइटराइडर्स के 3 नए खिलाड़ी, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन से होती है तुलना

IPL 2026 Kolkata Knight Riders: आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम सबसे मजबूत टीमों में से एक है. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली टीम किसी भी विपक्षी को हराने की क्षमता रखती है. इस बार टीम के पास कैमरन ग्रीन और मथीशा पथिराना जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हुए हैं. टिम साइफर्ट और फिन एलन की जोड़ी तबाही मचा सकती है. इनके अलावा कुछ भारतीय अनजान प्लेयर्स भी अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं. कुछ टैलेंटेड खिलाड़ी अपनी जिंदगी में पहली बार आईपीएल में खेलेंगे और वे टीम के लिए एक छिपा हुआ हीरा साबित हो सकते हैं.

कोलकाता नाइटराइडर्स के ऐसे खिलाड़ियों के बारे में ही हम आपको यहां बता रहे हैं...

1) दक्ष कामरा

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दक्ष कामरा इस IPL 2026 सीजन के लिए वरुण चक्रवर्ती की हूबहू कॉपी हो सकते हैं. कामरा एक जाने-माने घरेलू क्रिकेटर रहे हैं और फरवरी में DY पाटिल स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के खिलाफ उनके हालिया स्पेल ने उन्हें काफी तारीफें दिलाईं. मुंबई कस्टम्स के लिए खेलते हुए कामरा ने अपने चार ओवर में सिर्फ 28 रन देकर दो विकेट लिए. मिस्ट्री स्पिनर कामरा आमतौर पर लेग-ब्रेक गुगली फेंकते हैं. अगर 30 लाख रुपये में खरीदे गए दक्ष कामरा को मौका मिलता है तो वह अपनी काबिलियत साबित कर सकते हैं.

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2) तेजस्वी दहिया

तेजस्वी सिंह दहिया को कोलकाता ने 3 करोड़ रुपये में खरीदा है. तेजस्वी ने आठ लिस्ट A मैच और छह T20 गेम खेले हैं. टी20 में उनका औसत 56.50 और स्ट्राइक रेट 168.65 का है. तेजस्वी भारत के विस्फोटक ओपनर रहे वीरेंद्र सहवाग के फैन हैं. वह डीपीएल 2025 में सबसे ज्यादादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी थे. उन्होंने 29 छक्के मारे और लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से 339 रन बनाए. वह कोलकाता नाइट राइडर्स के मिडिल-ऑर्डर में आंद्रे रसेल की जगह ले सकते हैं. रिंकू सिंह के साथ मिलकर तेजस्वी तूफान मचा सकते हैं.

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3. प्रशांत सोलंकी

प्रशांत सोलंकी कोलकाता नाइट राइडर्स की एक और खोज हैं, जिन्हें टीम ने ऑक्शन में 30 लाख रुपये में खरीदा था. लेग-ब्रेक बॉलर स्पिन-फ्रेंडली पिचों पर सुनील नरेन के साथ मिलकर एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. सोलंकी ने विजय हजारे ट्रॉफी एलीट में शानदार प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने गोवा के खिलाफ खेले गए एकमात्र मैच में चार विकेट लिए थे. उन्हें टीम का अगला सुनील नरेन कहा जा रहा है.