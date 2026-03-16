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Hindi Newsक्रिकेटKKR का हर्षित राणा पर अटूट विश्वास, चोट के बावजूद भी नहीं होंगे रिप्लेस? वैशाखी सहारे लिया अवार्ड

KKR का हर्षित राणा पर अटूट विश्वास, चोट के बावजूद भी नहीं होंगे रिप्लेस? वैशाखी सहारे लिया अवार्ड

इंडियन प्रीमीयर लीग (IPL) की शुरुआत होने में बेहद कम समय बचा है. सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों में लगी हैं. इसी बीच केकेआर के मैनेजमेंट ने हर्षित राणा को लेकर अहम फैसला लिया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 16, 2026, 10:27 PM IST
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Image credit- X/Harshit Rana
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इंडियन प्रीमीयर लीग की शुरुआत होने में बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है. इससे ठीक पहले क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट कि मानें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा के लिए किसी भी प्रतिस्थापन खिलाड़ी को शामिल न करने का फैसला किया है.हर्षित राणा घुटने की चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और इस सीजन में उपलब्ध नहीं रहेंगे. दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के वार्म-अप मैच के बाद उनकी घुटने की सर्जरी हुई थी. इसी वजह से वह उस टूर्नामेंट में भी नहीं खेल पाए थे.रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि केकेआर फिलहाल उनकी जगह किसी नए खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं करेगी. टीम प्रबंधन का मानना है कि इस समय उनके पास तेज गेंदबाजी के लिए पहले से ही पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं.

KKR के पास 4 ऑप्शन

कोलकाता नाइट राइडर्स के पास इस समय भारतीय तेज गेंदबाजी के लिए चार विकल्प मौजूद हैं. आकाश दीप, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी और हर्षित राणा. इसके अलावा टीम में दो विदेशी तेज गेंदबाज भी शामिल हैं. मथीशा पथिराना और ब्लेसिंग मुजरबानी. हालांकि पथिराना की फिटनेस को लेकर थोड़ी चिंता जरूर है, लेकिन केकेआर को भरोसा है कि वह सीजन खत्म होने से पहले टीम में वापसी कर लेंगे. यही कारण है कि 18 करोड़ रुपये में खरीदे गए श्रीलंकाई तेज गेंदबाज की जगह किसी और खिलाड़ी को लाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है.

मुजरबानी पर खेला दाव

इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान की जगह इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को टीम में शामिल किया है. 29 साल के मुजरबानी हाल ही में खत्म हुए आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले गेंदबाजों में रहे. उन्होंने टूर्नामेंट में 13 विकेट लेकर संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का स्थान हासिल किया और उनकी शानदार गेंदबाजी की बदौलत जिम्बाब्वे की टीम सुपर एट्स तक पहुंची.

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केकेआर ने मुजरबानी पर जताया भरोसा

केकेआर ने अपने बयान में कहा, “केकेआर ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीजन के लिए जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को टीम में शामिल किया है.”6 फुट 8 इंच लंबे दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुजरबानी जिम्बाब्वे की टी20 टीम के प्रमुख गेंदबाजों में गिने जाते हैं. वह अपनी तेज गति और अतिरिक्त उछाल के साथ-साथ मैच के अहम मौकों पर विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं.

रहमान की जगह मुजरबानी

टी20 क्रिकेट में उनका अनुभव भी काफी अच्छा है. उन्होंने 80 से ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 90 से अधिक विकेट लिए हैं. उनका औसत करीब 21 का है और टी20 में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/8 रहा है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और दुनिया भर की लीगों में उनकी गति और निरंतरता से इस सीजन में केकेआर की तेज गेंदबाजी और मजबूत होने की उम्मीद है. कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी में मुजरबानी की एंट्री उस समय हुई है जब बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को फ्रेंचाइजी ने पिछले दिसंबर में रिलीज कर दिया था.

ये भी पढ़ें: धोनी की छाया में चमकेंगे सैमसन...CSK के लिए खेलने को बेताब वर्ल्ड चैंपियन, जानें पूरा मामला

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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