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Hindi Newsक्रिकेटKKR vs LSG Highlights: नाम याद रखना...मुकुल चौधरी ने KKR के जबड़े से छीनी जीत...7 छक्के ठोक पलट दिया मैच, रहाणे सेना की तीसरी हार

KKR vs LSG Highlights: नाम याद रखना...मुकुल चौधरी ने KKR के जबड़े से छीनी जीत...7 छक्के ठोक पलट दिया मैच, रहाणे सेना की तीसरी हार

KKR vs LSG Highlights: आईपीएल 2026 का 15वां मुकाबला भी रोमांचक हुआ है. मुकुल चौधरी की तूफानी फिफ्टी के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने हारी हुई बाजी पलट दी. आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 30 रन चाहिए थे. मुकुल ने यह कमाल कर दिखाया. उन्होंने सिंगल-हैंडेडली मैच जिता दिया.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 09, 2026, 11:27 PM IST
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फोटो क्रेडिट (X/BCCI)
फोटो क्रेडिट (X/BCCI)

KKR vs LSG Highlights: आईपीएल 2026 का 15वां मुकाबला भी रोमांचक हुआ है. मुकुल चौधरी की तूफानी फिफ्टी के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने हारी हुई बाजी पलट दी. आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 30 रन चाहिए थे. मुकुल ने यह कमाल कर दिखाया. उन्होंने सिंगल-हैंडेडली मैच जिता दिया.

आखिरी ओवर का रोमांच

आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 30 रन चाहिए थे. मुकुल ने 19वें ओवर में 16 रन बटोरे. अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 14 रन चाहिए थे. आखिरी ओवर की पहली बॉल पर आवेश खान ने सिंगल लेकर मुकुल को स्ट्राइक दी और फिर मुकुल ने दूसरी बॉल पर छक्का ठोका, लेकिन वो तीसरी और चौथी बॉल मिस कर गए.

अब आखिरी 2 बॉल पर 7 रन चाहिए थे. 5वीं बॉल पर मुकुल ने छक्का ठोककर स्कोर बराबर किया. अब आखिरी बॉल पर 1 रन चाहिए था. मुकुल इस गेंद को मिस कर गए, लेकिन उन्होंने दौड़कर एक रन पूरा किया. विकेटकीपर ने थ्रो किया, लेकिन बॉल स्टंप पर नहीं लगी.

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दोनों टीमों की प्लेइंग 11

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी.

इम्पैक्ट ऑप्शन: वैभव अरोड़ा.

लखनऊ सुपर जायंट्स: एडन मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, एम. सिद्धार्थ, आवेश खान, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव और मोहम्मद शमी.

ये भी पढ़ें: T20 क्रिकेट में Babar Azam ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्रिस गेल की बादशाहत खत्म, विराट कोहली किस नंबर पर?

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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