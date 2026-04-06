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Hindi Newsक्रिकेटKKR vs PBKS: प्लेइंग 11 से बाहर KKR के 2 महान बॉलर, आखिर क्यों नहीं खेल रहे वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन?

KKR vs PBKS: प्लेइंग 11 से बाहर KKR के 2 महान बॉलर, आखिर क्यों नहीं खेल रहे वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन?

KKR vs PBKS Live Score: भारत में इन दिनों IPL 2026 की धूम है. 19वें सीजन का 12वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में केकेआर के 2 महान गेंदबाज नहीं खेल रहे हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 06, 2026, 07:28 PM IST
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सुनील नरेन और वरुण की कंपाइल तस्वीर
सुनील नरेन और वरुण की कंपाइल तस्वीर

KKR vs PBKS Live Score: IPL 2026 का 12वां मुकाबला शुरू हो चुका है. ईडन गार्डन्स में केकेआर और पंजाब किंग्स की टीमें आमने-सामने हैं. पहले 2 मैच हार चुकी केकेआर आज अपने दो स्टार गेंदबाजों के बिना उतरी है. टॉस करने आए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बताया कि सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती नहीं खेल रहे हैं. वरुण चोटिल हैं, जबकि नरेन की तबीयत ठीक नहीं है.

टॉस जीतने के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बताया है कि हम पहले बल्लेबाज़ी करेंगे. विकेट अच्छा लग रहा है, थोड़ा सूखा है, लेकिन यह बहुत बढ़िया विकेट है और इस पर घास भी थोड़ी कम है. यह सब विश्वास और आत्मविश्वास की बात है. यह उन छोटे-छोटे पलों को जीतने के बारे में है. हमें पूरा भरोसा है. टीम में दो बदलाव किए गए हैं, जो मजबूरी में करने पड़े. पिछले मैच में कैच लेते समय वरुण चक्रवर्ती चोटिल हो गए थे और नरेन बीमार हैं, पॉवेल और सैनी टीम में शामिल हुए हैं.

केकेआर को इस सीजन की पहली जीत की तलाश है. इसलिए यह मैच उसके लिए खास है, ऐसे में वरुण और नरेन का नहीं होना एक तरह से केकेआर के लिए बड़ा झटका है. वरुण की जगह तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को मौका मिला है, जबकि नरेन की जगह रोवमैन पॉवेल आए हैं.

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वरुण-नरेन दोनों केकेआर के महान बॉलर्स में शुमार

वरुण और नरेन ये दोनों केकेआर के महान गेंदबाजों में शुमार हैं. दाएं हाथ के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 2019 से IPL का हिस्सा हैं, वो पिछले 6 सीजन से केकेआर के लिए खेल रहे हैं, जबकि नरेन 2012 से इस लीग में खेल रहे हैं. वरुण के नाम 85 मैचों में 7.68 की इकॉनमी से 100 विकेट हैं, जबकि सुनील नरेन 211 शिकार कर चुके हैं. 19वें सीजन के पहले 2 मैचों में वरुण ने 36 गेंदें फेंकी और 79 रन लुटाए थे, जबकि सुनील नरेन ने 42 गेंदें फेंककर 69 रन दिए और 1 विकेट लिया.

KKR के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

  1. सुनील नरेन - 198 पारियों में 211 विकेट
  2. आंद्रे रसेल - 119 पारियों में 214 विकेट
  3. वरुण चक्रवर्ती - 84 पारियों में 99 विकेट
  4. पीयूष चावला - 75 पारियों में 71 विकेट
  5. उमेश यादव - 68 पारियों में 65 विकेट

नंबर 1 पर 37 साल का दिग्गज

केकेआर के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का कमाल दिग्गज सुनील नरेन ने किया है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन IPL में लगातार खेल रहे हैं. उन्होंने केकेआर के लिए अब तक 200 मैच खेलकर 211 विकेट निकाले हैं.

वरुण ने केकेआर के लिए 6 साल में क्या किया?

वरुण चक्रवर्ती पिछले 6 साल से केकेआर का हिस्सा हैं. वो इस टीम के लिए 84 पारियों में 99 विकेट ले चुके हैं. 20 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है. 2023, 2024 और 2025 का सीजन उनके लिए बेहतर रहा था. 2023 के सीजन में उन्होंने 14 मैच खेलकर 20 विकेट निकाले थे, जबकि 2024 में 14 मैच खेलकर 21 शिकार किए थे. ये वही सीजन था जब केकेआर ने तीसरा खिताब जीता था. 2025 में उन्होंने 17 विकेट निकाले थे.

KKR vs PBKS: मैच के लिए केकेआर की प्लेइंग 11

पंजाब किंग्स (प्लेइंग XI)- प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जेनसेन, ज़ेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

कोलकाता नाइट राइडर्स इम्पैक्ट सब्स- ब्लेसिंग मुज़रबानी, मनीष पांडे, तेजस्वी सिंह, राहुल त्रिपाठी, सौरभ दुबे

कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग XI)- फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, नवदीप सैनी, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी

पंजाब किंग्स इम्पैक्ट सब्स- प्रियांश आर्य, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे, हरप्रीत बराड़

ये भी पढ़ें: IPL के पहले ही ओवर में रनों की बारिश...Tim David नहीं, इन 2 बल्लेबाजों के नाम है सबसे ज्यादा रन ठोकने का महारिकॉर्ड

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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