PBKS vs KKR: पंजाब ने वो कर दिखाया... IPL इतिहास में कोई नहीं कर पाया, बेयरस्टो-शशांक के आगे KKR बेदम

PBKS vs KKR Match Highlights: कोलकाता नाइटराइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच हुए आईपीएल के 42वें मैच में रनों की आंधी आई. पहले KKR और फिर पंजाब के जॉनी बेयरस्टो और शशांक सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ा रन चेज कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. ईडन गार्डन्स में हुए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए KKR ने सुनील नरेन (71 रन) और फिलिप सॉल्ट (75 रन) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 261/6 का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में जॉनी बेयरस्टो के नाबाद 108 रन और शशांक सिंह के नाबाद 68 रन ने KKR से मैच छीन लिया और 8 गेंदें शेष रहते 262 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी.

बेयरस्टो-शशांक की आई आंधी

262 रन के बड़े टारगेट का पीछा करने उतरे पंजाब किंग्स के ओपनरों ने शानदार शुरुआत दिलाते हुए पहले विकेट के लिए 93 रन जोड़े. जॉनी बेयरस्टो और प्रभसिमरन सिंह के बीच यह साझदेारी हुई. प्रभसिमरन सिंह 20 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हो गए. उनकी इस पारी में 4 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. प्रभसिमरन के आउट होने पर बल्लेबाजी करने आए राइली रूसो 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसके बाद टीम का कोई विकेट नहीं गिरा और बेयरस्टो के साथ मिलकर शशांक सिंह ने पंजाब को ऐतिहासिक सफल रन चेज तक पहुंचाया. बेयरस्टो के बल्ले से 48 गेंदों में नाबाद 108 रन की बेहतरीन पारी निकली, जिसमें 8 चौके और 9 छक्के शामिल रहे. वहीं, शशांक ने 28 गेंदों में नाबाद 68 रन की पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. उनके बल्ले से 2 चौके और 8 छक्के निकले.

KKR के गेंदबाजों की जमकर हुई धुनाई

KKR के गेंदबाजों की इस मैच में जमकर धुनाई हुई. आंद्रे रसेल और अनुकूल रॉय सबसे महंगे साबित हुए. दोनों गेंदबाजों ने मैच में 2-2 ओवर फेंकें और 36-36 रन लुटाए. दुष्मंता चमीरा ने 3 ओवर में 48 रन लुटाए. हर्षित राणा के 4 ओवर में 61 रन बने. सुनील नरेन एकमात्र ऐसे गेंदबाज रहे जिन्हें विकेट मिला. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 1 विकेट चटकाया. वरुण चक्रवर्ती ने 3 ओवर में 46 रन दिए. रमनदीप सिंह ने 4 गेंदों में 9 रन दिए.

ऐसी रही KKR की बल्लेबाजी

कोलकाता नाइटराइडर्स ने पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी करते हुए 262 रन का टारगेट दिया. सुनील नरेन और फिलिप सॉल्ट ने तूफानी पारियां खेलीं. फिलिप सॉल्ट ने 37 गेंद पर 75 रन (6 चौके और 6 छक्के) और सुनील नरेन ने 32 गेंद पर 71 रन (9 चौके और 4 छक्के) बनाए. वेंकटेश अय्यर ने 23 गेंद पर 39 रन, कप्तान श्रेयस अय्यर ने 10 गेंद पर 28 रन और आंद्रे रसेल ने 12 गेंद पर 24 रन बनाए. रिंकू सिंह 5 रन बनाकर आउट हुए. रमनदीप सिंह 3 गेंद पर 6 रन बनाकर नॉटआउट रहे. पंजाब किंग्स के लिए सबसे सफल गेंदबाज अर्शदीप सिंह रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए. सैम करन, हर्षल पटेल और राहुल चाहर को 1-1 विकेट मिला.

T20 सबसे बड़े सफल रन चेज

262/2 - पंजाब किंग्स vs कोलकाता नाइटराइडर्स, आईपीएल 2024 (इसी मैच में)

262/7 - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2024

259/4 - साउथ अफ्रीका vs वेस्टइंडीज, 2023

254/3 - मिडलसेक्स vs सरे, T20 ब्लास्ट 2023

253/8 - क्वेटा ग्लैडियेटर्स vs मुल्तान सुल्तांस, पीएसएल 2023

T20 मैच में सर्वाधिक छक्के

42 - कोलकाता नाइटराइडर्स vs पंजाब किंग्स, कोलकाता, आईपीएल 2024 (इसी मैच में)

38 - सनराइजर्स हैदराबाद vs मुंबई इंडियंस, हैदराबाद, आईपीएल 2024

38 - रॉयल चैलेंजेज बेंगलुरु vs सनराइजर्स हैदराबाद, बेंगलुरु, आईपीएल 2024

37 - बल्ख लीजेंड्स vs काबुल ज़वानन, शारजाह, एपीएल 2018/19

37 - एसकेएनपी vs जेटी, बैसेटेरे, सीपीएल 2019

IPL में सबसे बड़े सफल रन चेज

262 रन - पंजाब किंग्स vs कोलकाता नाइटराइडर्स, कोलकाता, 2024 (इसी मैच में)

224 रन - राजस्थान रॉयल्स vs पंजाब किंग्स, शारजाह, 2020

224 रन - राजस्थान रॉयल्स vs कोलकाता नाइटराइडर्स, कोलकाता, 2024

219 रन - मुंबई इंडियंस vs चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली, 2021

पुरुष टी-20 क्रिकेट में सबसे बड़े सफल रन चेज

262 - पंजाब किंग्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता, आईपीएल 2024

259 - दक्षिण अफ्रीका vs वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023

253 - मिडिलसेक्स vs सरे, द ओवल, टी20 ब्लास्ट 2023

244 - ऑस्ट्रेलिया vs न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, 2018

243 - बुल्गारिया vs सर्बिया, सोफिया, 2022

243 - मुल्तान सुल्तांस vs पेशावर जाल्मी, रावलपिंडी, पीएसएल 2023

IPL की एक पारी में सर्वाधिक छक्के

24 - पंजाब किंग्स vs कोलकाता नाइटराइडर्स, कोलकाता, 2024 (इसी मैच में)

22 - सनराइजर्स हैदराबाद vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, बेंगलुरु, 2024

22 - सनराइजर्स हैदराबाद vs दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली, 2024

21 - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs पुणे वॉरियर्स इंडिया, बेंगलुरु, 2013

जीत के बाद बोले बेयरस्टो

बेयरस्टो ने नाबाद शतक जड़कर जीत दिलाने के बाद कहा, 'हमने अच्छी शुरुआत की. यही जीत की चाबी थी. सुनील की बदौलत उन्हें भी अच्छी शुरुआत मिली। आपको जोखिम उठाना होगा. कभी-कभी भाग्य आपका साथ देगा। कुछ दिन यह आपका दिन नहीं होगा। जहां तक संभव हो सके इसे हासिल की कोशिश की. यदि यह आपके क्षेत्र में है, तो आपको करना होगा। जब सुनील गेंदबाजी कर रहे थे तो हमारे पास कुछ शांत ओवर थे, क्योंकि हम जानते थे कि वह उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है. शशांक सिंह एक विशेष खिलाड़ी हैं. उनके पास जो था वह अद्भुत था. उसने इसे कितनी सफाई से मारा! वाकई बहुत खास था.' बेयरस्टो को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.