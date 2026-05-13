IPL प्लेऑफ का पेचीदा समीकरण... रायपुर में KKR के लिए 'करो या मरो' की स्थिति, RCB बिगाड़ेगी शाहरुख खान की टीम का खेल?

RCB vs KKR IPL Playoffs Scenarios: आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की दौड़ अब बेहद रोमांचक मोड़ पर आ गई है. बुधवार (13 मई) को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाएगा. प्लेऑफ की रेस तेज होने के साथ दोनों टीमें इस हाई-प्रेशर मैच में दो कीमती अंक हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी.

ताजा पॉइंट्स टेबल के अनुसार, बेंगलुरु की टीम फिलहाल 14 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है. मंगलवार को गुजरात टाइटंस (GT) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 82 रनों से हराकर 16 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है. दूसरी ओर, KKR 9 अंकों के साथ तालिका में 8वें स्थान पर है. अगर रजत पाटीदार की अगुवाई वाली आरसीबी आज कोलकाता को हराने में सफल रहती है, तो वे बेहतर नेट रन रेट के कारण गुजरात को पछाड़कर फिर से पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे.

हेड टू हेड में कौन आगे?

अगर आंकड़ों की बात करें तो RCB और KKR के बीच अब तक कुल 36 मुकाबले खेले गए हैं. इस प्रतिद्वंद्विता में कोलकाता का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है, जिसने 20 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि बेंगलुरु को 15 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकल सका था.

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कैसा रहेगा पिच का मिजाज?

रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जा रही है, जहां अच्छा उछाल और तेज आउटफील्ड देखने को मिलती है. रात के मैचों में ओस की बड़ी भूमिका होने के कारण यहां बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों को अधिक सफलता मिली है. मौसम की बात करें तो बुधवार की शाम सुहावनी रहने की उम्मीद है और आसमान साफ रहेगा, जिससे मैच में बारिश की कोई बाधा नहीं आएगी.

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प्लेऑफ का समीकरण: